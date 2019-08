Fashioniste tremate, le infradito con il tacco sono tornate! E ora cosa facciamo? Le compriamo ovviamente!

Da dove sia nato tutto e chi sia il vero "colpevole" non si sa, ma, che ci piaccia o no, il modello infradito con tacco è l’ultima ossessione fashion in fatto di scarpe.

Che sia stato il clan Kardashian che ultimamente le ama e le indossa in ogni loro variante? L’onda "nuova" Bottega Veneta dello stilista Daniel Lee che ne ha proposto una versione che sta andando a ruba? O semplicemente lo stile anni 90 che è tornato come non mai?





(Credits: Instagram) Kim Kardashian

Fatto sta che da qualche tempo a questa parte i sandali infradito con tacco sono i protagonisti degli outfit più fashion in assoluto, un trend che non potevamo proprio ignorare.

E allora che fare? Abbiamo una sola scelta prima di dover tristemente infilare i nostri piedini in collant e stivali chiusi. Godiamoci il caldo e l’estate ad alto tasso fashion con ai piedi un bel paio di sandali modello infradito!

(Credits: Mytheresa)

Le ciabattine con tacco infradito di Balenciaga hanno tacco a rocchetto in metallo e punta squadrata, un dettaglio all'ultimo grido.

(Credits: Bottega Veneta)

Tutti pazzi per... la collezione di Bottega Veneta di Daniel Lee. Sapore edgy, grunge e anni 90, le fashioniste ne vanno pazze e francamente, anche noi!

(Credits: Gianvito Rossi)

Anche il maestro Gianvito Rossi ha proposto una propria versione di sandali con tacco 4 e infradito, che vince grazie alla silhouette impeccabile.

(Credits: Zara)

La proposta di Zara è fasciata e coprente sul fronte, dettaglio che la rende comoda nonostante l'altezza del tacco.

(Credits: Mango)

I sandali bianchi sono un must assoluto, ancora di più se con infradito e tacchetto come quelli di Mango.

(Credits: Net-a-Porter)

I sandali con listini rossi di Proenza Shouler racchiudono tutti i dettagli più cool della stagione: lacci alla caviglia, tacco design e infradito.

(Credits: Reformation)

Eco pelle ed eco sostenibili, le ciabattine di Reformation sono un wardrobe essential.

(Credits: Net-a-Porter)

Chic e minimal, la versione di Staud è da vera Madame.

(Credits: Simon Miller)

Color combo unconventional per i sandali di Simon Miller. Very cool!

(Credits: Topshop)

Listini sottili e print rettile verde sui sandali nineties di Topshop!

(Credits: Yeezy)

I sandali di Yeezy sono ancora più strong grazie alle cuciture a vista e dettaglio in plastica dell'infradito. Il clan Kardashian non può più farne a meno.

(Credits: Saint Laurent)

Ancora sandali bianchi per Saint Laurent che propone un modello versatile con listini diagonali e tacco a spillo.