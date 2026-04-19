Versatili, eleganti e sorprendentemente comodi: i modelli midi sono la scelta intelligente per look impeccabili che conquistano la stagione

Dimenticate l’idea che eleganza significhi necessariamente sacrificio: i sandali con tacco medio dimostrano esattamente il contrario. Non è troppo alto, non è troppo basso: il tacco medio è, semplicemente, quello giusto.

E anche questa primavera si conferma il grande protagonista del guardaroba, soprattutto quando si parla di sandali. Versatili, raffinati e incredibilmente portabili, sono il modello perfetto per chi vuole slanciare la figura pur non rinunciando alla comodità.

Con un’altezza che si aggira intorno ai 5-6 cm, accompagnano con disinvoltura ogni momento della giornata, dall’ufficio all’aperitivo, fino alle serate estive più informali.

Le tendenze di stagione? Ve le sveliamo noi. Queste puntano su linee pulite ma con dettagli ricercati. I modelli con cinturini sottili restano tra i più amati, mentre le fasce più ampie regalano un twist contemporaneo e una maggiore stabilità. Non mancano poi silhouette rétro, con tacchi leggermente svasati o a blocco, che strizzano l’occhio agli anni ’90.

Sul fronte palette, vincono le nuance naturali: panna, caramello, cuoio e nero sono le basi su cui costruire look impeccabili, ma c’è spazio anche per accenti più audaci, come il rosso laccato, l'arancione o le finiture metalliche, ideali per dare carattere anche al look più minimal.

I materiali seguono la stessa filosofia: pelle morbida, inserti in rafia o tessuti intrecciati che evocano immediatamente un’estetica primaverile.

Ma come abbinarli? Con abiti midi fluidi, con pantaloni sartoriali per un tocco urbano, oppure con denim e camicia oversize per un mix casual e sofisticato. Il loro punto di forza è proprio questo: sanno adattarsi a tutto, senza mai risultare fuori posto.

Se l’obiettivo è affrontare la primavera con stile (ma anche con leggerezza) i sandali con tacco medio sono l’investimento su cui puntare. Perché, a volte, la via di mezzo è davvero la scelta migliore.

Sandali con tacco medio: i modelli da aggiungere in wishlist

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