Le infradito sono sul podio delle calzature più amate per l'estate: scopritele in una chiave nuova e originale, con questi 15 modelli che abbiamo selezionato per voi







Quando arriva l'estate le infradito diventano una calzatura all'ordine del giorno e i trend delle ultime stagioni, che le hanno riproposte anche in chiave elegante, lo confermano. Non si tratta più di ciabattine di gomma, pratiche più che chic: le infradito che possiamo vedere oggi hanno tutto un altro aspetto.

A partire dai modelli con il tacco, sandali altissimi e dalle silhouette affusolate e iperfemminili, questi modelli hanno dominato varie occasioni, dalle più eleganti a quelle quotidiane.

Per l'ufficio, infatti, si fanno strada i modelli a sabot con un po' di zeppa, perfetti da abbinare a vestiti, pantaloni ampi e anche bermuda al ginocchio per una rivisitazione dell'office style a prova di mesi più caldi.

Le varianti flat, tra le più amate, puntano su pellami morbidi e dettagli inattesi, come applicazioni metalliche che mettono l'accento sull'elemento infradito, a sua volta proposto con incroci e costruzioni che vanno oltre le linee tradizionali.

Dalle versioni più alte a quelle basse, con suola impercettibile o super comoda e avvolgente, passando anche per un'inedita ballerina, scoprite i sandali del momento che abbiamo selezionato per voi. E sì, fin qui li abbiamo chiamati infradito, ma guardateli bene: hanno decisamente una marcia in più.









Sandali infradito Bikini in pelle con tacco alto 7,5 cm, AQUAZZURA.

Credits: Mytheresa.com



Sandali infradito con tacco Helix 75, CHRISTEN.

Credits: Net-a-Porter.com



Sandali infradito Fairlie in pelle, A.EMERY.

Credits: Mytheresa.com



Sandalo infradito Wild2 con stampa leopardo e logo, DSQUARED2.

Credits: Luisaviaroma.com

Sandalo infradito con tacco medio realizzato in pelle scamosciata, MASSIMO DUTTI.

Credits: Massimodutti.com

Ciabattina Miguela pitonata con infradito, GIA BORGHINI.

Credits: Zalando.it

Sandali infradito effetto pelle con zeppa, PARFOIS.

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Infradito Tracie in gomma trasparente, STEVE MADDEN.

Credits: Zalando.it

Sandali infradito Flex in mesh, ALAÏA.

Credits: Mytheresa.com







Sandali infradito in neoprene, ECKHAUS LATTA X MANGO.

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Infradito Boudoir imbottite, GIVENCHY.

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Ciabattina con dettaglio infradito gioiello, TORY BURCH.

Credits: Toryburch.com







Sandalo con dettaglio gioiello, TOSCA BLU.

Credits: Toscablu.com





Sandali in camoscio con fibbie, SANDRO PARIS.

Credits: Sandro-paris.com

Ballerina infradito Senna scamosciata, NICOLE SALDANA.

Credits: Zalando.it