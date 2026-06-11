Sandali infradito bellissimi e dove trovarli: ecco i modelli che reinterpretano un grande classico come non lo avete mai immaginato
Quando arriva l'estate le infradito diventano una calzatura all'ordine del giorno e i trend delle ultime stagioni, che le hanno riproposte anche in chiave elegante, lo confermano. Non si tratta più di ciabattine di gomma, pratiche più che chic: le infradito che possiamo vedere oggi hanno tutto un altro aspetto.
A partire dai modelli con il tacco, sandali altissimi e dalle silhouette affusolate e iperfemminili, questi modelli hanno dominato varie occasioni, dalle più eleganti a quelle quotidiane.
Per l'ufficio, infatti, si fanno strada i modelli a sabot con un po' di zeppa, perfetti da abbinare a vestiti, pantaloni ampi e anche bermuda al ginocchio per una rivisitazione dell'office style a prova di mesi più caldi.
Le varianti flat, tra le più amate, puntano su pellami morbidi e dettagli inattesi, come applicazioni metalliche che mettono l'accento sull'elemento infradito, a sua volta proposto con incroci e costruzioni che vanno oltre le linee tradizionali.
Dalle versioni più alte a quelle basse, con suola impercettibile o super comoda e avvolgente, passando anche per un'inedita ballerina, scoprite i sandali del momento che abbiamo selezionato per voi. E sì, fin qui li abbiamo chiamati infradito, ma guardateli bene: hanno decisamente una marcia in più.
Sandali infradito Bikini in pelle con tacco alto 7,5 cm, AQUAZZURA.
Credits: Mytheresa.com
Sandali infradito con tacco Helix 75, CHRISTEN.
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Sandali infradito Fairlie in pelle, A.EMERY.
Credits: Mytheresa.com
Sandalo infradito Wild2 con stampa leopardo e logo, DSQUARED2.
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Sandalo infradito con tacco medio realizzato in pelle scamosciata, MASSIMO DUTTI.
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Ciabattina Miguela pitonata con infradito, GIA BORGHINI.
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Sandali infradito effetto pelle con zeppa, PARFOIS.
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Infradito Tracie in gomma trasparente, STEVE MADDEN.
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Sandali infradito Flex in mesh, ALAÏA.
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Sandali infradito in neoprene, ECKHAUS LATTA X MANGO.
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Infradito Boudoir imbottite, GIVENCHY.
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Ciabattina con dettaglio infradito gioiello, TORY BURCH.
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Sandalo con dettaglio gioiello, TOSCA BLU.
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Sandali in camoscio con fibbie, SANDRO PARIS.
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Ballerina infradito Senna scamosciata, NICOLE SALDANA.
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