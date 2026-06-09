Con o senza tacco, con i listini sottili o impreziositi da dettagli gioiello: se anche voi non vedete l’ora di cedere al trend, ecco una mini selezione di sandali toe-ring da mettere subito in wishlist.

Per qualcuno si meritano di finire dritti dritti nella lista nera delle "ugly shoes" da evitare a tutti i costi, eppure i sandali toe-ring continuano a riscuotere un grande successo e già dalla scorsa stagione svettano in cima alla classifica delle calzature più amate dalle trend setter.

Avete presente quei modelli, alti o bassi, che si contraddistinguono per l’anello sull’alluce? Bene, sappiate che anche quest’estate si sono guadagnati un posto in prima fila nelle collezioni di grandi e piccoli brand.

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Poco importa se continuano a dividere le opinioni e fanno ancora storcere il naso a qualcuno, i sandali toe-ring stanno già spopolando dappertutto.

E chi siamo noi per non farci subito un pensierino e aggiornare la nostra shopping list con qualche nuovo modello da sfoggiare per tutta l’estate!

Valida alternativa ai soliti sandali con i listini sottili, i modelli con l’anello intorno all’alluce sono la scelta giusta per dare un twist in più ai look di tutti i giorni.

E basta guardarsi intorno e sbirciare sugli scaffali dei negozi e sulle vetrine degli e-shop per realizzare che anche in questa stagione sono declinati in un’infinità di stili, materiali e colori.

Per il giorno (e per i weekend al mare), spazio ai modelli rasoterra, con i listini intrecciati, in cuoio o in pelle colorata.

Per la sera, o in generale in tutte quelle occasioni in cui si vuole aggiungere un tocco più elegante al look, via libera alle proposte gioiello, con il cinturino alla caviglia e il tacco largo e comodo o ancora con il tacco altissimo.

I più belli da puntare durante la prossima sessione di shopping? Scopriteli in questa mini selezione.

Sandali toe-ring: i modelli da sfoggiare per tutta l'estate

REFORMATION Sandali flat in pelle lucida

Credits: thereformation.com

SIMMI LONDON Sandali toe-ring con il tacco sottile

Credits: zalando.it

PARFOIS Sandali in pelle con cinturino alla caviglia

Credits: parfois.com

TORY BURCH Sandali the-ring con il tacco e i cinturini sottili

Credits: toryburch.com

MANEBÌ Sandali roe-ring intrecciati

Credits: manebi.it

MANGO Sandali neri con il cinturino alla caviglia

Credits: shop.mango.com

STEVE MADDEN Sandali toe ring con dettaglio gioiello



Credits: stevemadden.it

GIUSEPPE ZANOTTI Sandali flat con dettaglio gioiello

Credits: giuseppezanotti.com

Foto in apertura: GettyImage