Questi sandali con un "dettaglio" speciale sono la tendenza più forte dell'estate 2026 per chi è stufa dei "soliti" modelli!
Per qualcuno si meritano di finire dritti dritti nella lista nera delle "ugly shoes" da evitare a tutti i costi, eppure i sandali toe-ring continuano a riscuotere un grande successo e già dalla scorsa stagione svettano in cima alla classifica delle calzature più amate dalle trend setter.
Avete presente quei modelli, alti o bassi, che si contraddistinguono per l’anello sull’alluce? Bene, sappiate che anche quest’estate si sono guadagnati un posto in prima fila nelle collezioni di grandi e piccoli brand.
***Sandali low cost e dove trovarli: ecco i modelli sotto i 50€ da puntare quest’estate***
Poco importa se continuano a dividere le opinioni e fanno ancora storcere il naso a qualcuno, i sandali toe-ring stanno già spopolando dappertutto.
E chi siamo noi per non farci subito un pensierino e aggiornare la nostra shopping list con qualche nuovo modello da sfoggiare per tutta l’estate!
Valida alternativa ai soliti sandali con i listini sottili, i modelli con l’anello intorno all’alluce sono la scelta giusta per dare un twist in più ai look di tutti i giorni.
E basta guardarsi intorno e sbirciare sugli scaffali dei negozi e sulle vetrine degli e-shop per realizzare che anche in questa stagione sono declinati in un’infinità di stili, materiali e colori.
Per il giorno (e per i weekend al mare), spazio ai modelli rasoterra, con i listini intrecciati, in cuoio o in pelle colorata.
Per la sera, o in generale in tutte quelle occasioni in cui si vuole aggiungere un tocco più elegante al look, via libera alle proposte gioiello, con il cinturino alla caviglia e il tacco largo e comodo o ancora con il tacco altissimo.
I più belli da puntare durante la prossima sessione di shopping? Scopriteli in questa mini selezione.
Sandali toe-ring: i modelli da sfoggiare per tutta l'estate
REFORMATION Sandali flat in pelle lucida
Credits: thereformation.com
SIMMI LONDON Sandali toe-ring con il tacco sottile
Credits: zalando.it
PARFOIS Sandali in pelle con cinturino alla caviglia
Credits: parfois.com
TORY BURCH Sandali the-ring con il tacco e i cinturini sottili
Credits: toryburch.com
MANEBÌ Sandali roe-ring intrecciati
Credits: manebi.it
MANGO Sandali neri con il cinturino alla caviglia
Credits: shop.mango.com
STEVE MADDEN Sandali toe ring con dettaglio gioiello
Credits: stevemadden.it
GIUSEPPE ZANOTTI Sandali flat con dettaglio gioiello
Credits: giuseppezanotti.com
Foto in apertura: GettyImage
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