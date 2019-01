San Valentino si avvicina: ecco tante idee moda perfette per l'occasione

Pronte a trascorrere un San Valentino all'insegna, oltre che dell'amore, anche dello stile?

Con i capi e gli accessori moda giusti anche la Festa degli Innamorati diventa l'occasione ideale per sfoderare look favolosi.

Sono tanti, infatti, i brand che dedicano attenzione a questa ricorrenza con tanti pezzi ad hoc.

A cominciare dalla limited edition "Love is Love" realizzata da Alberta Ferretti per il 14 Febbraio (e non solo): gli iconici pullover in misto cashmere, che spopolano da diverse stagioni in varie fogge e colori, diventano il pretesto ideale per dichiarare i propri sentimenti al partner. Ma anche a se stessi, perchè no.

Protagonisti, come da tradizione, cuori e cuoricini, messaggi romantici e tanto tanto rosso!

Scoprite la nostra selezione a tema e giratela alla vostra dolce metà: potrebbe arrivarvi un regalo favoloso, chissà.





San Valentino 2019: i regali moda per Lei Pullover in lana e cashmere della capsule collection "Love is Love" ALBERTA FERRETTI

Abito midi con cintura a cuore ALESSANDRA RICH

Tracolla con bocca smaltata ESSENTIEL

Crop top di tulle PRIMARK

Mini bag della linea Arlettis in pelle bottalata stampata COCCINELLE

Tailleur a fantasia OTTOD'AME

Sneakers con cuore ARA SHOES

Occhiali "Paris in Love" AirDP by AIREYEWEAR

Borsa a cuore LOUIS VUITTON

Shopper in pelle rossa YNOT?

Abito midi FEDERICA TOSI

Pochette con cuoricini stampati L'ATELIER DU SAC

Pumps di vernice con cuori applicati LELLA BALDI

Pullover con scritta ricamata LINGUA FRANCA

Foulard di seta MANTERO 1902

Pochette con specchietto a cuore PARFOIS

Maxi cardigan GUCCI

Mini bag POMIKAKI

Slip on PRETTY BALLERINAS X OLYMPIA OF GREECE

Abito midi a fiori ALYSI

Occhiali da sole a cuore FOR ART'S SAKE

Pullover con labbra e cerniera BAD DEAL

Pumps ROGER VIVIER

Tracolla a cuore TOPSHOP

Polo con cuoricini SUN68

Shopper di pelle TWINSET Milano

Marsupio con borchie a cuore LIU JO

