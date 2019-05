Per la primavera estate 2019, il capo in denim più unisex e revival è stato rivisitato in chiave fashion e sartoriale.

Se il denim è la vostra risposta a ogni dubbio stilistico, tranquille: il 2019 sarà un anno di grandi certezze.

Il tessuto jeans impazza su qualsiasi capo e accessorio, tanto da essere diventato il nuovo nude, un "non colore" passe-partout che sta davvero bene su tutto.

In questo clima total denim, se volete "fare centro", buttatevi sulla tuta one piece in jeans più anni 90 che ci sia: la salopette.

Pezzo mitico, considerato da sempre un capo da lavoro o prémaman, è infatti quanto di più cool ci offra la moda street style del momento.

Le tute 100% jeans che vi proponiamo hanno molte variazioni sul tema: dalle classiche e pratiche con bretelle (da tenere rigorosamente slacciate), a quelle "da operaio" con le maniche lunghe e zip o bottoni frontali, per finire con quelle sartoriali, sexy e aderenti (che abbracciano le forme senza segnarle, #YEAH).

Indossatele con sneaker divertenti o tacchi pazzi, un foulard annodato al collo e una it bag al braccio.

La salopette sarà il vostro capo “go to” per un risultato easy chic.

(Credits: Farfetch)

Alanui propone una salopette aderente con gamba cropped, perfetta per l'estate. #Skinnysalopette

(Credits: GRLFRND)

La tuta di GRLFRND denim ha un lavaggio scolorito e un effetto ottico "due in uno" super cool. #Totaldenim

(Credits: Alexa Chung)

Taglio boyfriend per la salopette bianco panna di Alexa Chung. #Whitesalopette

(Credits: Benetton)

Classica, comoda e pratica, la salopette di Benetton rispecchia la filosofia del brand: "less is more!". #Classicsalopette

(Credits: Farfetch)

Eve Denim propone una salopette in blu scuro con cuciture a contrasto, una hit in fatto di denim. #Darkbluesalopette

(Credits: H&M)

Taglio a triangolo e scollo a V per la jumpsuit in denim chiaro e leggero di H&M. #Revivalsalopette

(Credits: Levis)

Per le giornate calde c'è la salopette corta effetto vintage di Levis, una certezza nel mondo del denim. #Shortsalopette

(Credits: Liu Jo)

Ricami e cristalli applicati per la proposta di Liu Jo. #Crystalsanddenim





(Credits: Miss Sixty)

I lacci frontali creano un gioco girlie e femminile sulla mini salopette di Miss Sixty, uno dei brand storici in fatto di denim in Italia. #Lacedsalopette

(Credits: Zalando)

I pois sulla salopette di Hope sono deliziosi. Li indossereste per l'estate? #Polkadotsalopette

(Credits: Zalando)

Quella di Pepe Jeans non è la solita salopette ma una tuta bicolore che crea un effetto ottico davvero interessante (e forse anche dimagrante!). #Colourblocksalopette

(Credits: Sisley)

La proposta di Sisley in denim chiaro è basica, da avere nell'armadio. #Musthavesalopette

(Credits: SJYP)

Coppe, cuciture strategiche e spalline con fiocco, rendono la tutina di SJYP super sexy. Da provare! #Sexyjumpsuit