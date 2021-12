A Gennaio torna l'immancabile appuntamento con i saldi invernali: per non farvi trovare impreparate date un'occhiata alla nostra lista con tutti i fashion must su cui vale davvero la pena puntare

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio dei saldi invernali: la data ufficiale nella maggior parte delle regioni italiane è stata fissata per il 5 Gennaio 2022 (mentre Basilicata e Sicilia anticipano al 2 e Valle d'Aosta al 3 Gennaio).

L'occasione che tutti noi aspettiamo sin da inizio stagione per concederci qualche acquisto che a prezzo pieno non potremmo o non ce la sentiremmo di affrontare. Il che per noi significa, naturalmente, potersi togliere finalmente qualche sfizio fashion più a cuor - ehm, forse è meglio dire portafoglio- leggero.

Ebbene, per andare straight to the point (anche perchè spesso la concorrenza è talmente agguerrita da non consentire tentennamenti, tenetelo sempre a mente!) e per riuscire ad accaparrarsi pezzi davvero meritevoli di far parte del vostro guardaroba, vi abbiamo preparato una lista con i must dell'autunno inverno 2021-22, da cui prendere spunto per andare sul sicuro e non pentirsi in futuro dell'acquisto.

Proprio per questo motivo abbiamo pensato di prediligere i cosiddetti key pieces, ossia quei capi passe-partout e evergreen che non subiscono le mode.

Qualche esempio? Un bel blazer in tweed impreziosito da bottoni gioiello, da mixare con i capi più eleganti ma perfetto anche con un semplicissimo paio di jeans. Oppure un abito in maglia, da sfruttare sia di giorno (magari con un paio di chunky boots), che di sera (con décolleté o stivaletti col tacco). E ancora, un cardigan con applicazioni preziose, una camicia bianca con fiocco bon ton, una maglia a dolcevita da indossare praticamente everyday con una gonna midi in nappa, con dei jeans flare o con un bel paio di pantaloni a palazzo che vi salveranno il look in mille occasioni diverse.

Che cosa aspettate ad aggiungerli nella wish list dei saldi invernali?

Giacca in tweed con bottoni dorati ZARA

Jeans con risvolto THINK BE

Minidress check con colletto preppy MAJE

Camicia jacquard con fiocco TOMMY HILFIGER

Pantaloni a palazzo LUISA SPAGNOLI

Abito in maglia AMOTEA

Cappotto teddy bear KOCCA

Cardigan con applicazioni MANGO

Gonna midi in nappa COS

Dolcevita con maniche in tulle TWINSET MILANO

Gilet jacquard LEVI'S

Piumino lungo & OTHER STORIES

Cappotto corte in montone SANDRO PARIS

