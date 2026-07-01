I saldi estivi stanno per arrivare: pronte a riempire il carrello? Da Zara ci sono tanti pezzi cool su cui vale davvero la pena fare un pensierino

I saldi estivi sono alle porte e, ammettiamolo, il tempismo è perfetto. Se c’è un momento ideale per fare un refresh del guardaroba senza troppi sensi di colpa, è proprio questo.

Il segreto per non perdersi nel mare magnum delle offerte di Zara? Puntare su una selezione che mescoli pezzi basic a qualche trend capace di svoltare il look con un solo dettaglio. Per questa estate, la parola d'ordine è versatilità, a partire dai capisaldi del guardaroba quotidiano.

Se siete stanche del solito denim, la svolta di stagione è la blusa peplum a maniche corte in lavaggio scuro, strutturata ma iper femminile, perfetta da abbinare ai jeans fluidi dalla vestibilità ampia che scivolano leggeri anche quando le temperature non collaborano.

A proposito di pezzi furbi da giorno: immancabile lo chemisier in lino azzurro, munito di cintura per evidenziare il punto vita. Nei giorni in cui serve un tocco più bon ton, basta puntare sul top bianco con maniche corte a sbuffo, reso speciale dai piccoli fiocchi romantici sui profili. Il pezzo "furbo" su cui investire ora e da sfruttare per tutto l'autunno è senza dubbio il trench in versione corta color beige, un vero passe-partout.

Naturalmente i saldi sono anche l'occasione per osare con sfumature vibranti e dettagli insoliti. Per questo motivo nella nostra wishlist di stagione entra di diritto la gonna midi rosa acceso, che si fa notare grazie al gioco di volant e a quel tessuto effetto stropicciato che risolve anche il dramma della valigia.

Per chi preferisce i pantaloni, la declinazione chic è il modello pareo in tessuto cangiante lilla, chiuso da un maxi fiocco in vita, ideale anche in combo con una t-shirt minimal. Non mancano poi le opzioni per la sera, come il minidress nero dal taglio pulito, reso unico da un'asimmetria sulla gonna.

Gli accessori fanno il resto del lavoro e anche quest'anno Zara non ci delude in fatto di calzature e borsette. La nostra scelta non può che ricadere sulle slingback in pelle cuoio, con tacco sottile e un cinturino alla caviglia che slanciano la silhouette senza sforzo. Il tocco finale per accendere anche il look più basico? La borsa a tracolla in pelle color ciliegia, alias la nuance più cool del momento, illuminata da una catena dorata.

Pochi pezzi, ma decisamente quelli giusti. Il countdown dei saldi è ufficialmente partito, meglio iniziare a metterli nel carrello degli acquisti per non farseli scappare.

Zara: 10 must have da acquistare con i saldi estivi

Chemisier in lino con cintura, ZARA

Top bianco con maniche a sbuffo, ZARA

Gonna midi in tessuto stropicciato, ZARA

Slingback in pelle marrone con cinturino alla caviglia, ZARA

Blusa peplum in denim scuro, ZARA

Jeans fluidi con fiocchetto in vita, ZARA

Trench corto doppiopetto, ZARA

Pantaloni pareo in tessuto cangiante con fiocco, ZARA

Minidress nero asimmetrico, ZARA

Borsa tracolla color ciliegia con catena dorata, ZARA

Credits: zara.com