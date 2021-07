Ecco i fashion must da comprare adesso, approfittando dei saldi estivi e delle promozioni in corso, ma da sfoggiare anche a Settembre

E chi l'ha detto che i capi acquistati durante i saldi estivi non siano un ottimo investimento fashion anche in vista dell'autunno?

Certo, alcuni pezzi sono indubbiamente seasonal o comunque molto legati ai trend del momento. Ma altri possono rivelarsi dei veri tesori da sfoderare anche una volta archiviata l'estate.

Qualche esempio? Dalla camicia in denim che non conosce stagione all'intramontabile trench coat che riesce sempre a regalare un'aria chic a tutti i look.

Dal completo manlike per l'ufficio (e non solo) alla t-shirt bianca in seta che indosseremo anche più avanti sotto a felpe, pullover e giacche pesanti.

E ancora una jumpsuit raffinata e un abito in lurex plissé, entrambi perfetti per una cerimonia autunnale o un'occasione speciale. E molto molto altro ancora.

Scoprite la selezione che abbiamo preparato apposta per voi!

Camicia in denim con ruches BENETTON

T-shirt di seta FALCONERI

Culotte pants SFIZIO

Minidress a fiori & OTHER STORIES

Trench coat COS

Polo a fiori MANGO

Pantaloni a vita alta ZARA

Midi dress in satin UOMAN

Abito corto a chemisier KOCCA

Pullover grafico REDValentino

Gonna midi in raso TOMMY HILFIGER

Jumpsuit in crepe Marciano GUESS

Gilet in maglia BEATRICE .B

Abito in lurex plissé MARELLA

Blazer stampa pied de poule VERONICA BEARD

Pantaloni a sigaretta in coordinato VERONICA BEARD

