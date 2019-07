Pronte a farvi tentare dai saldi estivi? Ecco una selezione di abiti e abitini a cui non potrete dire di no

Mancano ormai pochi giorni all'inizio ufficiale nei negozi dei saldi estivi (ma sugli shop online la maggior parte dei brand applica già da tempo sconti e promozioni).

Se non vedete l'ora di acquistare qualche abitino nuovo e super cool, dunque, questo è proprio il momento di agire.

Cercate un modello da indossare tutti i giorni? Potete puntare, ad esempio, su un tubino bianco, uno dei must indiscussi dell'estate 2019. Oppure su un minidress in denim, pratico e stiloso.

Se avete un'occasione speciale a cui partecipare, come un matrimonio o una cerimonia elegante, i midi dress in tulle o in satin faranno al caso vostro.

Per aiutarvi nell'ardua scelta abbiamo selezionato 10 vestiti, pescati tra i must di stagione, a cui sarà difficile resistere.













Abito plissé OTTOD'AME

Credits: ottodame.it





Tubino bianco CLOSET

Credits: zalando.it





Minidress in denim CHRISTOPHER KANE

Credits: net-a-porter.com





Abito in satin & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Abito da cerimonia in tulle cipria IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com





Abito midi con palme stampate MOTIVI

Credits: motivi.com





Abito in lino con incrocio sulla schiena ZARA

Credits: zara.com





Abito a portafoglio MANGO

Credits: shop.mango.com





Minidress stampato con fiocco SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com





Chemisier a righe TWINSET MILANO

Credits: twinset.com