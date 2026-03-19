Scelta persino da Jessie Buckley sul red carpet degli Oscar 2026, “rosso + rosa” è la combinazione da provare assolutamente in questa stagione.

Uno è audace, intenso e deciso, l’altro è più dolce, delicato e romantico: sulla carta rosso e rosa sono due colori totalmente agli antipodi, eppure insieme possono dar vita a una combo a dir poco esplosiva.

Se fino a non molto tempo fa questo abbinamento era considerato insolito e poco convenzionale, negli ultimi anni è stato sdoganato anche in passerella.

E non deve stupire che sempre più celeb scelgano questo mix persino sui red carpet più importanti.



La scorsa settimana, ad esempio, la vincitrice degli Oscar 2026 Jessie Buckley ci ha dato prova del fatto, con il suo favoloso abito rosa di Chanel con fusciacca rossa, che questi due colori possono assolutamente convivere insieme.

E la buona notizia è che, con le dovute accortezze, questa combo colore così glamour si può tranquillamente sfoggiare anche nel quotidiano.

Come indossare rosso e rosa senza commettere errori di stile? Ecco 5 abbinamenti top da cui potete lasciarvi ispirare in questa stagione.



5 idee dallo street style su come indossare rosso e rosa



Per cavalcare il trend a piccoli tocchi, bastano solo un cappotto rosa leggero, da portare sopra a un knit dress o sopra a qualsiasi altro abito dai colori neutri, e un paio di stivali rossi con il tacco alti fino al ginocchio.



Un altra idea per indossare rosso e rosa senza esagerare? Tutto quello che vi serve è un wrap dress rosa, declinato nella vostra sfumatura preferita, da smorzare con degli accessori color nude e con un pullover rosso acceso da annodare in vita.



In una stagione in cui le polo in maglia hanno sempre spazio nel guardaroba daily, sceglietene una rossa. Diventa incredibilmente chic abbinata a sandali en pendant, gonna midi rosa e borsa a mano coordinata.



Una variante ancora più raffinata e femminile di questa combo? Partite da una blusa rosa con volant sulle maniche, aggiungete una gonna rossa a vita alta e dei sandali animalier e avrete un look ad altissimo tasso di glamour.



Non appena le temperature si alzeranno, per un avere un outfit ancora più semplice, optate, invece, per un mini dress rosa chiaro. Delle décolleté rosse e una mini bag dello stesso colore saranno la scelta più azzeccata per dare una sferzata di energia al look.

Foto: GettyImage