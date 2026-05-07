Come abbinare i colori di tendenza della bella stagione? Ecco le inspo da sperimentare subito.

Primavera fa rima con colore, si sa. O meglio, colori. Sì, perché la moda per la bella stagione sembra più che intenzionata a lasciarsi alle spalle la monotonia dei mesi invernali, schierando in prima linea un arcobaleno di tinte vivaci, sfumature luminose e nuance vibranti. Il diktat? Osare, giocando con accostamenti audaci e per nulla scontati. E persino - apparentemente - sbagliati.

Arancio e menta, giallo e viola, marrone e baby pink, ma non solo. Abbiamo selezionato 5 color mix insoliti eppure sorprendentemente chic, pronti a regalare un twist tutto nuovo ai look quotidiani.

Curiose? Non vi resta che continuare a leggere (e cominciare subito a sperimentare)!

Arancione e verde menta

Partiamo da una combo freschissima, ideale per un pieno di energia e stile. L’arancio vitaminico incontra il verde nella sua sfumatura più icy creando un contrasto di grande effetto. Un’idea look da completare con accessori dai toni neutri e naturali, come una bag in paglia e un paio di slingback total white.

(nell’immagine: @katyaklema)

Blusa a righe con plastron e maniche a sbuffo MARIA DE LA ORDEN, pantaloni palazzo a vita alta DIXIE, clutch in midollino con chiusura metallica RODO, slingback con tacco kitten STUART WEITZMAN

Credits: mariadelaorden.com, dixiefashion.com, rodo.it, press office

Giallo e viola

Diciamolo: a leggerli così, sulla carta, sembra quasi un azzardo. Eppure giallo e viola, insieme, funzionano benissimo. La formula più chic? Quella composta da gonna fluida e blazer strutturato. Per conferire più carattere all’insieme, aggiungete una borsa a fantasia dalmata (aka la stampa più cool della stagione).

(nell’immagine: @vorniiic)

Blazer a manica corta con fusciacca in vita TWINSET, gonna svasata in misto viscosa H&M, borsa Piattina in limited edition GHERARDINI, ballerina a punta in mesh DEAR FRANCES

Credits: farfetch.com, 2.hm.com, gherardini.com, eu.dearfrances.com

Marrone cioccolato e verde matcha

Una palette golosissima, quella composta dalle intense sfumature del cioccolato e dal verde matcha. Qui l’abbiamo interpretata in chiave sporty (ma non troppo), accostando un paio di short in satin a un body in maglia leggera a coste e a un paio di sneakers. Da adottare come divisa casual nei weekend cittadini, magari aggiungendo una shopper dalle dimensioni oversize e un paio di occhiali da sole.

(nell’immagine: @himichelle)

Short in satin SOULDAZE, body in viscosa STEFANEL, calze a costine UNIQLO, sneaker Tokyo ADIDAS

Credits: press office, stefanel.com, uniqlo.com, adidas.it

Rosso acceso e rosa bubblegum

Rosso e rosa insieme? Perché no! Questo outfit a tinte forti è la riprova che, quando si tratta di abbinare i colori, vale la pena lasciarsi alle spalle rigide regole e cliché del passato. Per replicarlo, vi basterà accostare un top scarlatto a una maxi gonna dalle nuance bubblegum. Il tocco in più? Una borsa a pois, che regala all’insieme un'allure funny e rétro.

(nell’immagine: @volgaleoni)

Top plissettato SEMICOUTURE, gonna dalla linea svasata ESSENTIEL ANTWERP, borsa in canvas stampato MSGM, sandalo Cage con tacco basso JIL SANDER

Credits: press office, essentiel-antwerp.com, shop-msgm.com, jilsander.com

Marrone e baby pink

Senza dubbio, la combo cromatica più chic della Primavera Estate 2026 è quella che vede protagonisti marrone e baby pink. Classico e raffinato il primo, lezioso quanto basta il secondo: un abbinamento da sperimentare puntando su pezzi semplici e versatili, come i jeans e l’inossidabile blazer. A rendere ancora più ricercata questa accoppiata, il mocassino a stampa cow - altro grande tormentone del momento - e gli occhiali “da intellettuale”.

(nell’immagine: @emilisindlev)

Occhiali squadrati MIU MIU, blazer doppiopetto con chiusura con bottone nascosto ZARA, jeans crop in denim colorato CITIZENS OF HUMANITY, mocassino in cavallino animalier LE WALTERINE

Credits: farfetch.com, zara.com, modaoperandi.com, waltercalzature.it