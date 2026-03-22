8 mise in ode al rosa da cui prendere ispirazione per i nostri prossimi outfit primaverili (direttamente da Instagram)

Con l’arrivo della primavera, l’animo romantico della moda si tinge di mille sfumature di rosa: dai toni più chiari e delicati che ricordano i fiori appena sbocciati, a quelli golosi dei milkshake alla fragola, fino alle nuance più intense tipiche del ciclamino e del magenta.

E proprio quando i primi ciliegi iniziano a fiorire, questo colore torna a imporsi nel nostro guardaroba, invadendo passerelle, e-commerce e social, per la gioia delle pink lovers come noi, che aspettavano questo momento da mesi.

Ma, se da un lato ci sono le amanti del rosa, dall’altro c’è anche chi continua a considerarlo un colore troppo “girlish” e preferisce evitarlo, perché d’altronde si sa: il rosa è uno dei colori più divisivi di sempre. O lo ami, o lo odi.

Tralasciando quindi per un attimo le lettrici del team pink - sicuramente di parte -, noi di Grazia.it siamo qui anche per far ricredere le più scettiche e, il modo migliore per farlo, è semplicemente lasciando che siano le it girl e i loro look a parlare per sé.

Ma prima di iniziare, un piccola guida al "how to wear pink": una delle prime cose da sapere è che non tutte le nuance di rosa sono uguali e se il bubblegum vi sembra troppo “Barbie”, potete tranquillamente orientarvi su un rosa più pastello o su varianti dal sottotono caldo, più sofisticate e portabili. “Rosa” infatti non significa solo tonalità shocking e iper femminili, ma anche palette cromatiche adatte a tutti i gusti e necessità.

La seconda cosa da tenere a mente è che non per forza il rosa richiama uno stile bon ton o coquette: anche se per molto tempo siamo state abituate ad associare i colori a determinate estetiche, la moda è fluida, e possiamo letteralmente declinarli come più ci piace. Nulla vieta infatti di indossare il rosa in un look dall’allure rock o western, così come in una mise minimal anni ’90. It’s up to you!

Ora che siete pronte, è giunto il momento di immergersi nella pink mania dei social e lasciarsi conquistare dal colore più cool del momento! Ecco a voi quindi 8 look su come indossare il rosa, che siamo sicure faranno breccia nel cuore di tutte - anche delle più restie!

Come indossare il rosa in primavera secondo Instagram: con un abito monocromatico

Iniziamo da un semplicissimo look monocromatico, romantico ed elegante. Il modo migliore per onorare il carattere delicato e femminile del rosa è solitamente con un total pink, declinato magari in un abito svolazzante, chic e dallo scollo a cuore.



Come indossare il rosa in primavera secondo Instagram: con un maglioncino e delle sneakers



Il rosa di addice anche agli outfit più sporty-chic, da accostare a un paio di jeans e sneakers per la parte “sporty” e a un maglioncino a trecce per la parte “chic”.



Come indossare il rosa in primavera secondo Instagram: con maglietta delle rock band e maxi blazer



Per le ragazze dall’animo rock, che però non vogliono rinunciare a un pink twist, l’ideale è puntare sul mantenere il proprio stile con un tocco… di rosa in più! Contrastando la parte rock dell’outfit con una gonna e una borsetta rosa otterrete così un look avant-garde e particolare.



Come indossare il rosa in primavera secondo Instagram: con il rosso



Un altro abbinamento vincente è quello formato dal rosso + rosa. Come per il rosa, c’è chi lo ama e chi lo odia, ma noi lo troviamo molto “fashion”. Un accostamento per le ragazze che adorano la moda e vogliono giocare con uno stile massimalista e audace.



Come indossare il rosa in primavera secondo Instagram: tocchi di rosa



Anche dei “pop of color” di rosa sono pur sempre “indossare del rosa”. Non è necessario infatti vestirsi di rosa da capo a piedi, ma per un outfit in tendenza bastano anche una semplice t-shirt e un pullover in vita alternati a un look semplice ma carino.



Come indossare il rosa in primavera secondo Instagram: con il verde acido



Perché non alternare il colore rosa a una nuance in contrasto e più “acida”? L’ideale è il verde brat (un calzino, una sciarpa, una borsa) che smorza la femminilità del rosa donando a tutto l’outfit un’allure grintosa e particolare.



Come indossare il rosa in primavera secondo Instagram: sui toni pastello



Opposto è invece un look che si veste quasi completamente di rosa, ma non di un rosa qualsiasi, bensì una nuance pastello. Candido e sognante, sottolineato non solo dalla scelta della variante colore, ma anche dai capi: un maglioncino morbido, una gonna e gambaletti in pizzo.



Come indossare il rosa in primavera secondo Instagram: con una camicia a righe (e una gonna in satin)



Infine, se anche voi siete state contagiate dalla Carolyn Bessette mania che sta dilagando sui social e volete prendere spunto dai suoi look per un outfit minimal e lineare, a cui aggiungere un tocco di rosa, il consiglio è puntare tutto sulla semplicità.

Via libera quindi a una camicia androgina azzurra a righe - un grande classico - abbinata a una lunga gonna in satin, rigorosamente rosa.