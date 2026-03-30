Guardano tutto ma non commentano o mettono "like"... Chi sono i "lurker", fenomeno che racconta bene come sia possibile stare sui social in maniera discreta ma anche come forma di "resistenza digitale".

Vi succede: postate una foto, tre commenti, sette like, ottanta visualizzazioni delle storie. I numeri non tornano. Chi sono tutte queste persone che guardano, guardano, guardano… e poi spariscono senza una parola, neanche un cuore svogliato?

Da anni la Rete li chiama lurker, quasi fossero figure sospette appostate dietro le tende del vostro feed. Ma la psicologia contemporanea sta smontando questa etichetta un po’ tossica. La “maggioranza silenziosa” dei social non è assente: è molto più raffinata e strategica di così.

Cos’è davvero un lurker (e perché siete in ottima compagnia)

Un lurker sui social è l’utente che consuma contenuti senza quasi mai intervenire. Scorre Instagram e TikTok, legge nei gruppi Facebook, apre i link nelle chat, guarda tutte le vostre stories… e poi non commenta, non pubblica, raramente mette like. È presente, informatissimo, solo estremamente discreto.

Il termine viene dall’inglese “to lurk”, appostarsi, stare nascosti. Online è diventato “lurkare”: esserci senza farsi notare. Per anni nei forum chi produceva contenuti li considerava quasi parassiti. Poi sono arrivati i numeri: secondo la famosa regola 90‑9‑1, circa il 90 per cento degli utenti di una community sono lurker, il nove per cento contribuisce ogni tanto, l’uno per cento crea quasi tutto ciò che vedete. Essere lurker non è l’eccezione. È la norma silenziosa.

Perché si lurka: selettivi, non passivi

La lettura più interessante viene dalla psicologia sociale: quello che fate si chiama “partecipazione periferica legittima”. Tradotto in linguaggio meno accademico, potete far parte di una community anche solo osservando. Entrate in un nuovo gruppo Telegram? Prima leggete il tono, i codici, chi parla di cosa. Seguite una creator? La studiate per settimane prima di decidere se fidarvi. Osservare, leggere, confrontare sono comportamenti di piena appartenenza, solo meno teatrali.

C’è poi la gestione dell’identità digitale. Ogni commento oggi è potenzialmente uno screenshot eterno. Molte di noi scelgono di non lasciare tracce proprio per evitare fraintendimenti, flame, discussioni inutili sotto un reel. I social hanno un’altissima “intensità performativa”: ogni post è un piccolo show personale. Restare in modalità lurker significa rifiutare il palcoscenico, ma non la relazione. Continuate a informarvi, a seguire le dinamiche, solo senza trasformare tutto in spettacolo.

A livello di tratti personali, nei lurker si trovano spesso più introversione e cautela sociale, ma anche una forte capacità di osservazione. Preferite capire prima di esporvi, elaborare dentro invece che esternare subito. E poi c’è la social media fatigue: notifiche continue, richieste di interazione, la sensazione di dover reagire a tutto in tempo reale. Per molte, la risposta non è cancellarsi da Instagram, ma restarci a modo vostro, in maniera più controllata e silenziosa. Un uso difensivo, sì, ma anche molto lucido.

Lurker chic: cosa significa per voi e per chi crea contenuti

Se vi riconoscete in questo profilo, non c’è nulla di “sbagliato”. Scegliere di non pubblicare ogni dettaglio della propria vita è una forma di igiene mentale e di cura della privacy. Osservare vi permette di imparare, capire trend, testare idee senza esporvi. L’unica domanda da farvi è: questo modo di stare sui social mi protegge o mi isola? Se consumate contenuti solo per confrontarvi al ribasso, se vorreste interagire ma la paura del giudizio vi blocca sempre, allora forse vale la pena parlarne con qualcuno di fidato, o anche con un professionista.

Per chi crea contenuti e per i brand, i lurker sui social sono il pubblico fantasma che muove i numeri importanti: visualizzazioni, tempo di visione, click sui link, salvataggi. Non commentano, ma sono quelli che comprano dopo avervi seguito in silenzio per mesi, che consigliano il vostro profilo in una chat privata, che leggono ogni caption fino all’ultima riga. Trattarli come “parassiti” è un errore di lettura, oltre che di strategia.

Ha più senso imparare a dialogare con loro a bassa voce. Come? Con domande specifiche alla fine dei post, sondaggi nelle stories che richiedono un solo tap, sticker anonimi, box per le domande che non obbligano a esporsi in pubblico. E accettando l’idea che una parte della vostra community resterà sempre in modalità spettatrice. Non è un fallimento: è la struttura stessa dei social. In un ecosistema che premia chi urla, la presenza di chi osserva in silenzio è forse la forma più elegante di resistenza digitale.