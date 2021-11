Dal fidanzato al migliore amico, dal fratello al papà, c'è senz'altro un "Lui" speciale nella vostra vita a cui fare un bel regalo di Natale, no? Ecco allora tante idee fashion super per sorprenderlo!

A differenza di quanto si possa pensare è molto più complicato fare un regalo a un uomo che a una donna. Alla fine, salvo qualche eccezione, con una bella borsa, un paio di orecchini luccicanti o un vestitino cute siamo quasi sempre riuscite a far felici la nostra migliore amica, la sorella, la collega dai gusti difficili e persino la mamma.

Impresa decisamente più ardua invece trovare qualcosa di appropriato per i maschi della nostra vita. Che abbiate in mente un pensiero di Natale speciale per il marito/fidanzato, per il vostro migliore amico oppure per un componente della vostra famiglia - dal papà al fratello fino allo zio - mettetevi dunque d'impegno fin da subito perché potrebbe volerci più tempo del previsto per raggiungere il risultato sperato (ossia gli occhi a cuoricini e un'espressione imbambolata da "wow, proprio quello che volevo!").

Per darvi una mano abbiamo selezionato una lista di idee moda carine da prendere in considerazione per i vostri acquisti natalizi: scoprite qui sotto i capi e gli accessori fashion (incluso qualche orologio che non guasta mai) per il/i vostro/i "Lui"!

Natale 2021: i regali fashion per lui Cappotto doppiopetto BOSS



Credits: hugoboss.com

Pullover a righe in mohair MARNI



Credits: marni.com

T-shirt AUTOMOBILI LAMBORGHINI



Credits: lamborghini.com

Felpa con cappuccio ALVIERO MARTINI 1a CLASSE



Credits: alvieromartini.it

Zaino +Three°°°



Credits: plus3.eco

Stringate in pelle scamosciata BALDININI



Credits: baldinini-shop.com

Cappello BORSALINO



Credits: borsalino.com

Orologio BOSS



Credits: hugoboss.com

Bomber CANALI



Credits: canali.com

Chino pants DOCKERS



Credits: eu.dockers.com

Sneakers NEW BALANCE



Credits: newbalance.it

Berretto in lana BREKKA



Credits: brekka.it

Pullover a trecce AMAZON ESSENTIALS, disponibile su Amazon.it



Credits: amazon.it

Cappotto monopetto find. disponibile su Amazon.it



Credits: amazon.it

Piumino Bomboogie



Credits: bomboogie.com

Scarponcini F_WD



Credits: fwd-react.com

Sciarpa TOM TAILOR, disponibile su Amazon.it



Credits: amazon.it

Piumino smanicato con cappuccio TATRAS



Credits: tatras-official.com

Sneakers Hide&Jack



Credits: hideandjack.com

Stivaletti Clewoo



Credits: clewooshoes.it

Pullover jacquard IMPERIAL UOMO



Credits: imperialfashion.com

Jeans LEVI'S



Credits: levi.com

Berretto in cashmere MALO



Credits: it.malo.it

Piumino con cappuccio Pyrenex



Credits: pyrenex.com

Pullover a collo alto Kiton



Credits: it.kiton.com

Anello Luca Cantarelli Jewels



Credits: lucacantarellijewels.com

Stivaletti stringati Lumberjack



Credits: lumberjackshoes.com

Overshirt FORMULA IOZZI



Credits: formulaiozzi.com

Caban SANDRO MAN



Credits: it.sandro-paris.com

Pullover ROBERTO COLLINA



Credits: robertocollina.com

Giacca con cappuccio TMB Running



Credits: us.tombolini.it

Scarpe UGG della collezione Feel You



Credits: ugg.com

/ 32 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...