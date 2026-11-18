Dai grandi classici del guardaroba agli accessori più ricercati, ai piccoli dettagli capaci di fare la differenza: ecco una selezione di idee regalo per sorprendere il vostro "lui".

Pensavate che trovare il regalo perfetto per lei fosse complicato? Aspettate di dover scegliere quello per lui! Che si tratti del fidanzato, del papà, del fratello o di un amico speciale, il rischio di ricadere nei soliti doni è sempre dietro l'angolo. Eppure, il guardaroba maschile offre moltissime possibilità per sorprendere anche chi sembra avere già tutto. Per questo abbiamo raccolto una selezione di regali di Natale per lui pieni di personalità e desiderabilità: dai capi passe-partout da indossare stagione dopo stagione agli accessori capaci di aggiungere carattere a qualsiasi look, fino a qualche proposta originale da scartare la mattina del 25 dicembre.

Non preoccupatevi, ci pensiamo noi ad aiutarvi: a volte infatti per fare il regalo perfetto basta scegliere un dettaglio che racconti qualcosa di chi lo riceve, come una sciarpa in una tonalità che ama, una borsa da portare ogni giorno, un paio di sneakers che desiderava da tempo o un accessorio destinato a diventare il suo nuovo alleato per ogni look.

Regali di Natale per lui : dai classici ai pezzi più originali, la wishlist è servita

Se il destinatario è un amante dell'eleganza perché non puntare sui grandi classici del guardaroba maschile, rivisitati attraverso materiali ricercati e silhouette più contemporanee? Una bella maglia in lana o cashmere, una camicia dal taglio impeccabile oppure un capospalla versatile sono investimenti che attraversano le stagioni e non passano facilmente di moda. Per chi, invece, ama sperimentare, gli accessori diventano il terreno ideale su cui giocare: tra borse, cappelli, cinture e piccoli oggetti dal design particolare, le possibilità non mancano.

Non bisogna dimenticare poi le scarpe, da sempre tra i regali più desiderati: dalle sneakers da collezione ai modelli più classici, sono un'idea da scegliere in base alle abitudini e alla personalità di chi le indosserà. E per gli uomini che amano curare ogni dettaglio del proprio look, anche un gioiello, un portafoglio o un accessorio dal carattere distintivo possono trasformarsi in una sorpresa inaspettata.

Insomma, che sia per lui che ama vestirsi in modo impeccabile, per quello che predilige la comodità o per il fashion addicted che conosce già tutte le ultime tendenze, abbiamo selezionato tante idee per rendere speciale il suo Natale.

Scopritele tutte nella nostra gallery e lasciatevi ispirare: trovare il regalo perfetto potrebbe essere molto più semplice del previsto.

Regali di Natale 2026 : le proposte più belle per lui BOSS



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NORTH SAILS



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ANTONY MORATO



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G.H.BASS



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IMPERIAL FASHION



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UNDER ARMOUR



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ICEBREAKER



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GIOVANNI RASPINI



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BORSALINO



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DRUMOHR



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MCS



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SOLDINI80



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AMORAK



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BRUNELLO CUCINELLI su YOOX



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BALDININI



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AERONAUTICA MILITARE



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LOTTO LEGGENDA



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MONCLER



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OFFICINA ARTISTICA



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GAIA SEGATTINI KNOTWEAR



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PEOPLE OF SHIBUYA



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THOMAS MASON X TELERIE SPADARI MILANO



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MANOLO BLAHNIK



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1972 DESA



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ANT45



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ADIDAS su Cisalfa Sport



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BIRKENSTOCK



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BRIC'S



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BROOKSFIELD Torino



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ESCAPISTA



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