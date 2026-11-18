Nei giorni in cui sta per esordire con un musical a Milano, l’attrice e cantante Serena Autieri apre per Grazia Food le porte della sua cucina. Dove, tra tante verdure pronte per la settimana, c’è spazio anche per i piatti del cuore

Per conoscere abitudini e rituali di una persona basterebbe aprire il suo frigo. Tra ripiani ordinati, contenitori e scorte di frutta e verdura, si nascondono preferenze, piccole ossessioni e modi di pianificare le giornate. Nel caso dell’attrice, cantante e conduttrice Serena Autieri, per esempio, si vede subito che è molto organizzata, predilige frutta e verdura e sa fare un uso sapiente del sottovuoto. «Il mio frigo racconta la vita vera di una famiglia perché non è un ristorante e non ci deve essere quel rigore», dice. «È pulito, certo, ma anche vissuto. E ho un metodo per avere a disposizione cibo sano da cucinare in poco tempo quando arrivo a casa tardi la sera», dice Autieri.

Dopo il debutto del suo nuovo spettacolo Moulin Rouge! Il Musical, dal 14 novembre al Sistina Chapiteau di Sesto San Giovanni, vivrà a Milano per tre mesi. «E ho preso casa, perché non mi piace stare per troppo tempo in hotel. Per fare la spesa nei posti giusti mi farò dare tutti gli indirizzi dalla mia amica Michelle (Hunziker, ndr), anche lei attenta all’alimentazione sana».

Serena, com’è organizzata la cucina a casa sua?

«Il sabato vado a fare la spesa. A casa c’è una signora che mi aiuta, ma la spesa è una cosa che devo fare io. Vado a comprare le verdure a chilometro zero, le uova bio, il pane con la farina Senatore Cappelli e la pasta di grani antichi. A casa sto attenta ad alimenti ricchi di fibre, come i cereali integrali, e consumo tanta verdura e frutta».

Quali sono i cibi che non mancano mai a casa sua?

«In questo periodo la zucca, sia con la pasta sia nelle vellutate. La taglio a fette e la metto sottovuoto per la settimana. La stessa cosa faccio con legumi, ceci, fave, lenticchie e, quando le trovo, le cicerchie. La domenica si cuoce tutto, poi divido in porzioni e congelo. Mia figlia adora i legumi perché glieli ho sempre dati da piccola. Stessa cosa faccio con le verdure di stagione, le preparo nei contenitori già tagliate per la settimana: finocchi, zucchine, broccoli. La sera siamo solo noi tre e ci metto un attimo a cuocerle. E poi ho due nonne, mia madre Rosa e mia suocera Antonella, che mi aiutano. Mia madre prepara gateau di patate, parmigiana di melanzane e sartù di riso, nonna Antonella ci fa le paste al forno, gli strangozzi, gli gnocchi alla romana e i cappelletti. Così a me non resta che fare il brodo».

Brodo di carne o vegetale?

«Di carne, se ho quella buona che prendo in Umbria. Adoro il brodo e, mentre sarò a Milano, ho già detto ad Andrea (lo chef Andrea Berton, ndr) che voglio andare nella sua cucina a seguire dei corsi, per fare il suo mitico brodo e altri piatti gourmet».

Le piace cucinare o cucina perché deve?

«Mi piace tantissimo, è un gesto d’amore per la mia famiglia. La sera mentre preparo la cena ci ritroviamo a chiacchierare. Ci piace stare insieme. La nostra è la cucina della normalità. Cerco di fare caso a quanto siano straordinari i piccoli gesti. Nella mia infanzia era lo stesso. E c’è un piatto speciale che fin dal profumo mi riporta a casa: la pasta e patate con la provola che cucinava mio nonno Carmine, un uomo di rara poesia e gentilezza. Era un fioraio, aveva un negozio a Napoli e amava la musica. La domenica sentivo il profumo inebriante di quel piatto e c’era sempre un’atmosfera gioiosa. Si mangiava tardi perché aspettavamo che finisse di lavorare e verso le sei ci si metteva a ballare e a cantare. È stato lui a insegnarmi il tango».

Che cosa le piace preparare per una cena speciale?

«Spaghetti alle vongole, risotto alla pescatora e paccheri allo scorfano. Mi piace cucinare il pesce, perché amo i sapori autentici, che raccontano le mie radici e il mio amore per Napoli. Senza troppa elaborazione. E per il secondo piatto punto sempre sul pesce al sale o in crosta di patate, dipende dal pescato».