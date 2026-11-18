Macchie marroni su viso e mani che non vanno via? I dermatologi le chiamano macchie senili: qui trovate cosa sono davvero e le strategie efficaci per attenuarle o eliminarle.

Intorno ai 40 anni molte di voi notano, sul dorso delle mani o sugli zigomi, piccole chiazze marroni che non scompaiono più a fine estate. Non sono “sporco di sole”: nella maggior parte dei casi sono macchie senili, o lentigo solari.

La buona notizia è che, per i dermatologi, queste macchie sono quasi sempre benigne e trattabili. La meno buona è che non esistono scorciatoie miracolose, ma un percorso ragionato: diagnosi corretta, costanza nello skincare e, se serve, trattamenti ambulatoriali mirati.

Che cosa sono davvero le macchie senili

Le macchie dell’età sono piccole aree di iperpigmentazione dovute a anni di esposizione ai raggi ultravioletti. La pelle, per difendersi, fa lavorare i melanociti a pieno ritmo e in alcuni punti produce più melanina del necessario. Con il tempo queste aree restano stabilmente più scure.

Clinicamente le lentigo solari sono piatte, con bordi abbastanza netti, colore che va dal beige chiaro al marrone scuro, dimensioni da pochi millimetri a circa un centimetro. Compaiono dove il sole colpisce di più: viso, dorso delle mani, avambracci, décolleté, spalle. Possono iniziare già dopo i 35 anni e aumentano con l’età e con la storia di abbronzature intense.

Non tutte le macchie marroni, però, sono macchie senili. I dermatologi distinguono il melasma, che si presenta come chiazze più grandi e sfumate, spesso simmetriche su fronte, guance e labbro superiore, legate anche a ormoni e calore; e l’iperpigmentazione post-infiammatoria, cioè il segno lasciato da brufoli, graffi, cerette aggressive. Ognuna richiede strategie diverse, per questo l’auto-diagnosi davanti allo specchio è rischiosa.

Quando preoccuparsi e perché serve il dermatologo

Le macchie senili in sé sono considerate lesioni benigne, ma possono confondersi con altre forme, comprese alcune precancerose. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esposizione ai raggi UV è uno dei principali fattori di rischio per i tumori cutanei: avere molte macchie scure merita quindi uno sguardo medico, non solo estetico.

Segnali d’allarme? Una macchia che cambia rapidamente dimensioni, forma o colore, che ha bordi frastagliati, più tonalità diverse di marrone o nero, oppure che prude, sanguina, si ulcera. Anche la classica “macchia diversa da tutte le altre” andrebbe fatta vedere in tempi brevi.

Il dermatologo valuta la pelle dal vivo, spesso con la dermatoscopia, e stabilisce se si tratta davvero di lentigo solari trattabili con laser o peeling oppure di lesioni che vanno semplicemente monitorate (o asportate). È un passaggio chiave: su una macchia non ben diagnosticata non si dovrebbero usare peeling aggressivi, lampade o dispositivi fai-da-te acquistati online.

Come eliminare le macchie senili: la strategia in tre step

Step 1: skincare mirata (con pazienza)

I cosmetici non cancellano magicamente le macchie dell’età, ma possono schiarirle visibilmente e rendere il colorito più uniforme. Gli esperti di dermatologia consigliano formulazioni con niacinamide, vitamina C stabile, alfa-arbutina, tiamidolo, retinoidi e acidi esfolianti delicati come glicolico o mandelico a basse concentrazioni.

La routine tipo: detersione delicata, siero o crema con attivi schiarenti sulle zone interessate, idratante e, al mattino, protezione solare. I risultati non sono immediati: in genere servono 6-12 settimane di uso costante per valutare se la macchia si è davvero attenuata. Se dopo questo periodo il miglioramento è minimo, il dermatologo può proporre un salto di livello.

E i “rimedi naturali” come limone o aceto? Gli specialisti li sconsigliano: sono acidi non controllati, possono irritare, provocare ustioni superficiali e paradossalmente innescare nuova iperpigmentazione.

Step 2: fotoprotezione quotidiana, sempre

Senza fotoprotezione non esiste trattamento che tenga. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i raggi UVA e UVB contribuiscono sia al fotoinvecchiamento sia al rischio di tumori cutanei. Tradotto: la stessa radiazione che ha creato le macchie le fa anche tornare.

Il consiglio dei dermatologi è usare ogni giorno, tutto l’anno, un solare viso mani con SPF 30-50 e filtri ad ampio spettro, riapplicandolo se state molte ore all’aperto. Al mare o in montagna vanno aggiunti cappello, occhiali da sole, ombra nelle ore centrali. È la parte meno glamour, ma è l’unica che previene davvero nuove lentigo.

Step 3: trattamenti ambulatoriali ad alta efficacia

Quando le macchie senili sono numerose o molto marcate, i trattamenti in ambulatorio offrono i risultati più rapidi. Il gold standard per molte lentigo solari sono i laser Q-switched o i picolaser: colpiscono selettivamente la melanina, frammentandola. Di solito bastano 1-3 sedute, distanziate di qualche settimana, con una fase di crosticine e lieve arrossamento. Sulla singola macchia il risultato tende a essere duraturo, a patto di proteggere la pelle dal sole.

Per discromie più diffuse il dermatologo può proporre la luce pulsata intensa (IPL), che migliora anche rossori e trama cutanea, oppure peeling chimici con acidi a concentrazioni mediche. In alcune sedi selezionate si usa la crioterapia, che “congela” la macchia, o la microdermoabrasione.

Ogni tecnica ha indicazioni, limiti e possibili effetti collaterali (iperpigmentazione, ipopigmentazione, rare cicatrici), soprattutto sui fototipi più scuri. Per questo la scelta del trattamento va sempre personalizzata dopo visita specialistica, con un solo obiettivo realistico: non la pelle “senza età”, ma una pelle più uniforme, sana e protetta nel tempo.