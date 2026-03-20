Oggi inizia la primavera: ecco la scusa che aspettavamo per fare un po' di shopping
Oggi è il primo giorno ufficiale di primavera e, nonostante il clima un po' pazzerello del periodo e l'alternarsi tra giornate di sole e pioggia che ci destabilizza, la voglia di novità ci ha già raggiunto. Sì, soprattutto nel guardaroba. Il che si traduce in due fasi ben precise.
Fare decluttering per eliminare tutto quello che non ci piace più e/o che non ci serve e/o che occupa spazio fisico e mentale e basta. E fare shopping per acquistare quello che ci manca, quello che ci "serve" per dare un tocco fresh ai look. Ehm, non necessariamente in quest'ordine, anche se in effetti sarebbe quello più "funzionale".
Ma, in barba alla logica, noi non vediamo l'ora di mostrarvi tutte le primizie fashion che ci siamo appuntate nell'ultimo periodo e che secondo noi sarebbero perfette per festeggiare al meglio l'equinozio, dare il benvenuto alla bella stagione e anche regalare un sano apporto di coolness ai nostri outfit primaverili.
Curiose di scoprire quali capi e accessori ci sono in lista?
Un trench lungo in ottoman, con colletto imbottito ricamato staccabile di Fabiana Filippi, perfetto mix di raffinatezza e versatilità. Un paio di sandali della collezione firmata Stuart Weitzman, che è ispirata all’energia del primo giorno di primavera a New York City tra colori vibranti, leggerezza e un nuovo ottimismo urbano.
Uno dei gioielli proposti da Pandora, che richiamano la leggerezza della nuova stagione e la bellezza dei dettagli naturali: motivi floreali, elementi luminosi e lavorazioni delicate danno vita a creazioni pensate per accompagnare il cambio di stagione con eleganza.
E ancora, l'iconica e intramontabile t-shirt a righe marinière di Petit Bateau, degli occhiali da sole funny come I Core mio con lenti a cuore che donano all'istante leggerezza e ironia a ogni outfit. E tanto tanto altro ancora. Lasciatevi tentare.
Shopping di primavera: i capi e gli accessori da acquistare per festeggiare l'equinozio
Trench con colletto ricamato, FABIANA FILIPPI
Credits: fabianafilippi.com
Blusa con volant, MANGO
Credits: shop.mango.com
Maxi gonna in seta arancio, SOULDAZE
Credits: souldazecollection.com
Giacca di jeans con profili colorati, H&M
Credits: 2.hm.com
Sandali mule con cristalli, STUART WEITZMAN
Credits: eu.stuartweitzman.com
Anello aperto Ape e Fiore con Perle d'Acqua Dolce Coltivate, PANDORA
Credits: it.pandora.net
Foulard a fantasia, RESERVED
Credits: reserved.com
Abito lungo in maglia, MARIA DE LA ORDEN
Credits: mariadelaorden.com
La marinière, PETIT BATEAU
Credits: petit-bateau.it
Gonna midi plissettata, & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Blazer con applique floreale, MARELLA
Credits: it.marella.com
Pantaloni ampi in coordinato, MARELLA
Credits: it.marella.com
Occhiali da sole, CORE MIO
Credits: coremio.it
Collana con pietre colorate, SADR BOTEIN
Credits: sadrbotein.com
Abito lungo a fiori, ROUJE
Credits: rouje.com
adidas Superstar leopardate
Credits: adidas.it
Anello placcato oro giallo a doppia fascia con pietra allungata rosa, BOCCADAMO
Credits: boccadamo.com
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