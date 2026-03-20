Diamo il benvenuto alla primavera con una bella selezione di capi e accessori favolosi da aggiungere subito in wish list

Oggi è il primo giorno ufficiale di primavera e, nonostante il clima un po' pazzerello del periodo e l'alternarsi tra giornate di sole e pioggia che ci destabilizza, la voglia di novità ci ha già raggiunto. Sì, soprattutto nel guardaroba. Il che si traduce in due fasi ben precise.

Fare decluttering per eliminare tutto quello che non ci piace più e/o che non ci serve e/o che occupa spazio fisico e mentale e basta. E fare shopping per acquistare quello che ci manca, quello che ci "serve" per dare un tocco fresh ai look. Ehm, non necessariamente in quest'ordine, anche se in effetti sarebbe quello più "funzionale".

Ma, in barba alla logica, noi non vediamo l'ora di mostrarvi tutte le primizie fashion che ci siamo appuntate nell'ultimo periodo e che secondo noi sarebbero perfette per festeggiare al meglio l'equinozio, dare il benvenuto alla bella stagione e anche regalare un sano apporto di coolness ai nostri outfit primaverili.

Curiose di scoprire quali capi e accessori ci sono in lista?

Un trench lungo in ottoman, con colletto imbottito ricamato staccabile di Fabiana Filippi, perfetto mix di raffinatezza e versatilità. Un paio di sandali della collezione firmata Stuart Weitzman, che è ispirata all’energia del primo giorno di primavera a New York City tra colori vibranti, leggerezza e un nuovo ottimismo urbano.

Uno dei gioielli proposti da Pandora, che richiamano la leggerezza della nuova stagione e la bellezza dei dettagli naturali: motivi floreali, elementi luminosi e lavorazioni delicate danno vita a creazioni pensate per accompagnare il cambio di stagione con eleganza.

E ancora, l'iconica e intramontabile t-shirt a righe marinière di Petit Bateau, degli occhiali da sole funny come I Core mio con lenti a cuore che donano all'istante leggerezza e ironia a ogni outfit. E tanto tanto altro ancora. Lasciatevi tentare.

Shopping di primavera: i capi e gli accessori da acquistare per festeggiare l'equinozio

Trench con colletto ricamato, FABIANA FILIPPI

Credits: fabianafilippi.com

Blusa con volant, MANGO

Credits: shop.mango.com

Maxi gonna in seta arancio, SOULDAZE

Credits: souldazecollection.com

Giacca di jeans con profili colorati, H&M

Credits: 2.hm.com

Sandali mule con cristalli, STUART WEITZMAN

Credits: eu.stuartweitzman.com

Anello aperto Ape e Fiore con Perle d'Acqua Dolce Coltivate, PANDORA

Credits: it.pandora.net

Foulard a fantasia, RESERVED

Credits: reserved.com

Abito lungo in maglia, MARIA DE LA ORDEN

Credits: mariadelaorden.com

La marinière, PETIT BATEAU

Credits: petit-bateau.it

Gonna midi plissettata, & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Blazer con applique floreale, MARELLA

Credits: it.marella.com

Pantaloni ampi in coordinato, MARELLA

Credits: it.marella.com

Occhiali da sole, CORE MIO

Credits: coremio.it

Collana con pietre colorate, SADR BOTEIN

Credits: sadrbotein.com

Abito lungo a fiori, ROUJE

Credits: rouje.com

adidas Superstar leopardate

Credits: adidas.it

Anello placcato oro giallo a doppia fascia con pietra allungata rosa, BOCCADAMO

Credits: boccadamo.com