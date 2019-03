Il mese della moda appena trascorso ci ha regalato delle anticipazioni preziose sui piumini must dell'inverno 2019: iniziate a prendere nota!



Si è appena concluso il mese dedicato alle sfilate della prossima stagione fredda e sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi abbiamo avuto un'anticipazione preziosa sui must che non potranno mancare nel nostro guardaroba.

Un esempio? I piumini, o puffer jacket che dir si voglia. Senza dubbio uno dei capi chiave per la moda dell'inverno 2019/2020, da iniziare a inserire fin da ora nella lista dei nostri desideri fashion da soddisfare assolutamente.

Il motivo è semplice: sono caldi, morbidi e super comodi. Se ciò non bastasse, aggiungiamo anche che nelle ultime stagioni, declinandosi su silhouette e versioni sempre più accattivanti, hanno fatto innamorare tutti, persino chi in passato aveva giurato che "no, il piumino mai e poi mai". Del resto quando comfort e glamour vanno di pari passo, resistere è veramente difficile, non trovate?

Ecco i modelli più cool da cui lasciarsi tentare!





Il piumino trench





Da sin. look dalla sfilata ERMANNO SCERVINO e look dalla sfilata BOTTEGA VENETA

Stile futuristico





Look dalla sfilata BYBLOS

Floreale, mon amour





Look dalla sfilata DRIES VAN NOTEN

Piumini bianchi





Da sin. look dalla sfilata ICEBERG e look dalla sfilata EMPORIO ARMANI

Versione couture





PIERPAOLO PICCIOLI PER MONCLER GENIUS

Piumini over





Look dalla sfilata DAWEI

Al posto della giacca





Look dalla sfilata MICHAEL KORS COLLECTION

Colori pastello





Look dalla sfilata SPORTMAX

