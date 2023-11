Basta un capo o un accessorio in pile per scaldare all’istante i look invernali! Ecco i più trendy da puntare subito.

C’è chi lo sceglie solo nel tempo libero o giusto per affrontare i weekend casalinghi sul divano, ma che peccato non sfruttare a pieno il potenziale del pile!

Tessuto soffice, morbido e caldo che più caldo non si può, il pile è tornato a scaldare il guardaroba di stagione e limitarsi a sfoggiarlo solo tra le mura domestiche sarebbe un grave errore.

Grande icona del guardaroba anni ’90, il pile è ancora oggi uno dei protagonisti dello street style e, con le sue mille diverse declinazioni appena sbarcate sugli scaffali dei negozi, ha tutte le carte in regola per restare al nostro fianco da qui fino alla fine della stagione.

Quando il freddo comincia a farsi sentire, le felpe in pile sono una coccola che vale sempre la pena concedersi. E lo stesso vale per giacche e cappotti realizzati in questo materiale così soffice: i perfetti alleati per non soccombere al freddo (e non rinunciare allo stile).

Per un look cozy e colorato potete scegliere un paio di comodi joggers declinati nel vostro colore preferito.

E attenzione: anche borse e piccoli accessori in pile (i cappelli primi fra tutti) possono diventare la ciliegina sulla torta dei vostri look invernali.

I pezzi cult da non lasciarsi scappare in questa stagione? Non vi resta che scoprirli nella gallery a seguire.

TORY SPORT Giacca effetto patchwork con collo a imbuto

Credits: mytheresa.com

H&M Pantaloni joggers color verde salvia

Credits: 2.hm.com

PATAGONIA Felpa in pile con chiusura con zip

Credits: eu.patagonia.com

& OTHER STORIES Borsa con tracolla in pelle

Credits: stories.com

JW ANDERSON Giacca con chiusura con zip e la stampa di mele

Credits: mytheresa.com

MONCLER Cappello da baseball verde salvia

Credits: moncler.com

UNIQLO Cappotto effetto Teddy in pile

Credits: uniqlo.com

Foto in apertura: GettyImage