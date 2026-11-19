Pantaloni a palazzo, gonne midi e maxi, pullover, blazer, mocassini e maxi bag. Tutti questi item hanno in comune una cosa: il minimalismo. Ma come indossarli in modo cool anche in inverno?

Con il ritorno della stagione fredda, ritorna anche il minimalismo.

Ebbene sì: perché, dopo mesi di colori accesi, tendenze & trend e sperimentazioni stilistiche, anche la moda ha bisogno di fermarsi un attimo e abbracciare una quiete interiore ed esteriore, trasformando momentaneamente il nostro moodboard in un perfetto omaggio allo stile degli anni ’90.

Fra le temperature che si abbassano e le palette cromatiche che puntualmente si fanno più scure e basiche con l’arrivo dell’inverno, infatti, si rinnova in noi il desiderio di un’ essenzialità fatta di linee pulite, tonalità neutre e silhouette senza tempo, che si declinano in pullover in cachemire, gonne midi in pelle o camoscio, cappotti cammello, slingback e stivali a punta e pantaloni a palazzo dal taglio dritto e sartoriale.

Ma come abbracciare questo stile senza rischiare di cadere nel "visto e rivisto”? Con il minimalismo, il confine è sottile, ma a scongiurare ogni rischio ci pensano le it girl, che con i loro look ci offrono una serie di abbinamenti da cui prendere ispirazione tutte da copiare e amare.

Look minimal in inverno: total black

Se pensavate che il black on black fosse ormai superato, beh… ecco il look giusto per farvi ricredere. Il segreto sta tutto nelle silhouette, nelle forme e negli scolli: come quello ampio a V della maglia, che lascia intravedere le spalle con estrema classe che, accostato alle linee dritte dei pantaloni e alle scarpe a punta, crea un ensemble elegante e alla Carolyn Bessette.

Look minimal in inverno: pullover + gonna midi

Esiste nulla di più chic, in fatto di look casual, di una combo gonna midi + pullover? Forse no. Per spicy it up un po’, però, optate per un maglione intrecciato non nel solito nero, ma in un bel grigio antracite, da abbinare a una gonna midi nelle sfumature del beige o del marrone.

Look minimal in inverno: total black con accessori statement

Tornando al black on black, un’altra variante è quella del sempre maglia nera attillata + panta dritto, giocando però con gli accessori, che si distaccano dal monocrome e donano luce alla mise. Che ne dite di una borsa beige e una maxi spilla?

Look minimal in inverno: trench e slingback

We love a good trench! Specialmente quando riesce a farci da soprabito e da look due in uno! A completarlo, bastano un semplice abito nero che si intraveda dall’orlo, una maxi bag e un paio di slinbgfack a piacimento e il gioco è fatto!



Look minimal in inverno: total brown

Perché puntare tutto sul nero quando, tra i grandi neutral invernali, c’è un altro formidabile alleato: il marrone? Proprio come suo fratello maggiore, anche lui si presta a interpretazioni total brown. Però, questa volta, con un’attitudine più comfy e luxury-chic, tra ampi pantaloni a palazzo, décolleté a punta, maxi pullover in cashmere e borse a mano dall'allure inconfondibilmente Birkin.

Look minimal in inverno: cappotto cammello, maglia e gonna nera

Cappotto cammello, gonna midi e maglia nera possono essere sì parte di un guardaroba fortemente classico e tradizionale, ma anche rivoluzionati e discostarsi dalla loro immagine più timeless.

Tutto sta nelle forme, nel layering, nei tessuti e nei materiali, ma soprattutto nel modo in cui scegliamo di indossarli, come in questo look, che gioca con un cappotto portato aperto e over e una maglia lunga che si stratifica alla gonna, invertendo i volumi.

Look minimal in inverno: doppiopetto,T-shirt e jeans

Quando pensiamo a un look da giorno minimal, ci vengono subito in mente jeans, mocassini e maglietta bianca, non è vero? Al massimo, con un blazer sopra. Eppure, basta poco per uscire dal solito schema: perché non giocare con le nuance e abbinare alla classica T-shirt bianca un paio di jeans panna? Al posto del blazer, poi, un bel cappotto doppiopetto, che fa praticamente lo stesso effetto (il gioco di parole non era premeditato), da completare con mocassini e maxi bag in tinta.

Look minimal in inverno: maxi pullover + gonna in pizzo

Infine, per un tocco romantico ed editoriale, anche un look neutro e minimal può trasformarsi in qualcosa di speciale: basta affiancare a un maxi pullover una gonna in pizzo che fuoriesce dall'orlo e un paio di slingback, per un risultato dall'allure femminile e fashion.