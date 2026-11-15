Soffici, avvolgenti e super glamour: le pellicce sintetiche tornano a essere protagoniste della nuova stagione fredda. Ecco i modelli più belli interessanti da aggiungere subito in wishlist

Cropped oppure lunghissime e avvolgenti come un caldo abbraccio. O ancora, dalla lunghezza midi sofisticata. Le pellicce faux fur si riconfermano anche quest'anno il capospalla più desiderato del guardaroba invernale.

Complici le passerelle e lo street style, la pelliccia sintetica si libera definitivamente dell’etichetta di capo esclusivamente elegante e si trasforma in un passe-partout versatile e capace di elevare in un attimo anche il più semplice dei look.

La palette cromatica di stagione punta su nuance intense come cioccolato, castagna e cognac, passando per l'immancabile nero, i grigi polverosi e tocchi animalier dal fascino seventies ma c'è spazio anche per colori chiari come avorio o burro.

Anche le lavorazioni si fanno ricercate, alternando peli lunghi e vaporosi a texture più compatte, effetto visone rasato o patchwork. Per chi ama i volumi non eccessivi e cerca un capo pratico da indossare facilmente da mattina a sera, le versioni corte restano una certezza assoluta.

Tra le proposte più interessanti spicca il giubbino corto di Zara, caratterizzato da un pelo lungo e soffice color crema con ampi revers. Non mancano varianti scure e avvolgenti: Stradivarius suggerisce un modello cropped con maxi collo, ideale per dare grinta al solito denim, mentre Mango rivisita la silhouette corta con una pelliccia marrone attraversata da leggere venature più scure.

Se invece sognate un effetto statement ad alto tasso di glamour, la scelta non può che ricadere sulle lunghezze medie e maxi, perfette per lasciarsi avvolgere dallo stile anche nelle giornate più rigide.

Il cappotto lungo di Stand Studio, declinato in un inedito grigio-azzurro polvere con lavorazione patchwork e polsini risvoltati, rappresenta il pezzo forte per chi cerca qualcosa di originale ma abcge facilissimo da abbinare.

Per le amanti dei grandi classici rivisitati, Reserved firma un modello nero lucido reso ancora più femminile dalla cintura sottile in vita con fibbia dorata, pensato per enfatizzare la silhouette anche sopra gli abiti da sera.

Tonalità più calde e avvolgenti per le proposte di Monki, in una vibrante tonalità ruggine-cognac con collo a scialle, e di HIGH Everyday Couture, che gioca con le sfumature naturali del taupe e del bruno.

Infine, per un tocco "graffiante" ma sempre iper-sofisticato, la variante di Ducie London con stampa maculata nei toni del bianco e del marrone regala immediatamente un'allure da diva.

Sfogliate la gallery per scoprire la nostra selezione e lasciatevi conquistare dai modelli più cool di stagione!

Pellicce sintetiche: i modelli più chic dell'inverno sono già qui

ZARA

Credits: zara.com

RESERVED

Credits: reserved.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

MONKI

Credits: 2.hm.com

STAND STUDIO

Credits: standstudio.com

STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

COS

Credits: cosstores.com

HIGH Everyday Couture

Credits: high-everydaycouture.com

DUCIE LONDON

Credits: ducie.co.uk

BERSHKA

Credits: bershka.com

THE FRANKIE SHOP

Credits: eu.thefrankieshop.com