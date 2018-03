Con crop top, camicie infilate all'interno, scarpe con plateau e molto altro ancora: ecco gli abbinamenti "top" da provare



Eleganti e glamour, i pantaloni a palazzo, ossia quelli a vita alta che scendono dritti e ampi, sono tra i modelli su cui puntare a occhi chiusi questa primavera.

Anzi, forse gli occhi sarebbe meglio tenerli aperti per sfruttare al massimo il grande potenziale di questo modello (che slancia la figura e dona praticamente a tutte!) e abbinarlo in maniera impeccabile.

Sì, perchè l'unica "avvertenza speciale" da osservare con questa tipologia di pantaloni, è quella di riuscire a trovare il giusto mix and match che vada di pari passo con il nostro stile, cosa non sempre facilissima.

A scovare le combo vincenti ci abbiamo pensato noi: con la camicia portata (rigorosamente) dentro per un look raffinato e chic, oppure con il crop top per una mise più fresca e vezzosa.

Con le sneakers di pelle, per essere comoda all day long oppure con un paio di scarpe dal maxi plateau per svettare ancor di più. A voi la scelta.

Ecco 6 abbinamenti favolosi da provare subito!





PANTALONI A PALAZZO E SCARPE CON PLATEAU





Le scarpe perfette da indossare sotto a un paio di panta a palazzo sono loro, non ci sono dubbi! Parliamo dei sandali con maxi plateau che creano un effetto ottico in grado di allungare la silhouette in maniera ancora più decisa, facendoci sentire altissime e slanciatissime.





Pantaloni MARELLA e sandali MIU MIU.

Credits: it.marella.com e net-a-porter.com





PANTALONI A PALAZZO E CAMICIA





Con la sua vita alta, a volte persino altissima, questo modello di pantaloni richiede senza dubbi la camicia infilata all'interno. Questo per evitare, da un lato l'effetto trasandato, e dall'altro per esaltare al meglio la silhouette che risulta così ancora più slanciata.







Pantaloni OSCAR DE LA RENTA e camicia PATRIZIA PEPE.

Credits: net-a-porter.com e patriziapepe.com





PANTALONI A PALAZZO E CROP TOP





Se la camicia dentro ai pantaloni non fa per voi, allora non resta che accorciare le dimensioni della blusa. Uno degli abbinamenti più consolidati e cool è proprio quello con il crop top. In questo modo si svelano pochi centimetri di pelle, il bon ton non è compromesso e viene persino "scongiurato" l'effetto ragazzina con ombelico di fuori.







Pantaloni FALCONERI e top ROLAND MOURET.

Credits: it.falconeri.com e net-a-porter.com





PANTALONI A PALAZZO E T-SHIRT





Se scegliete un modello di pantaloni a palazzo particolare, magari giocato su una fantasia floreale o arricchito da dettagli preziosi, è sempre meglio "intervenire" con qualcosa di super easy, per riequilibrare l'outfit. E cosa c'è di meglio di una t-shirt bianca in cotone stampato?





Pantaloni ROKSANDA e t-shirt DOLCE & GABBANA.

Credits: net-a-porter.com e store.dolcegabbana.com





PANTALONI A PALAZZO E KIMONO





Un accostamento che gioca con le seduzioni dell'Oriente, regalando un tocco raffinatissimo al look. Noi vi suggeriamo di puntare su un modello di pantaloni a palazzo bianchi, la base perfetta per sbizzarrirsi con la parte superiore dell'outfit, tra stampe e colori vivaci.







Pantaloni MANGO e kimono MANILA GRACE.

Credits: shop.mango.com e manilagrace.com





PANTALONI A PALAZZO E SNEAKERS



Se non volete rinunciare alla comodità, in un paio di sneakers bianche troverete sempre un fedele alleato. E sono perfette anche con i pantaloni a palazzo. Unica raccomandazione è quella di farli accorciare come si deve per evitare che arrivino sotto alle scarpe. Ok, devono "coprire" le calzature scelte (che infatti di solito s'intravedono soltanto), ma certamente non strisciare su tutto il pavimento!







Pantaloni ANNARITA N e sneakers TOD'S.

Credits: annaritan.com e tods.com