Dalle sneakers alle mules più raffinate: se non sapete mai con quali scarpe indossare i vostri pantaloni larghi preferiti, questi sono i modelli da puntare ASAP.

Hanno da sempre un posto in prima fila nella nostra cabina armadio e si rivelano la scelta ideale per coniugare alla perfezione praticità e stile: i pantaloni larghi sono certamente uno dei pezzi chiave del nostro guardaroba quotidiano.

Li indossiamo dall’alba al tramonto, li scegliamo per le nostre giornate in ufficio, per le commissioni del tempo libero e per le uscite della sera, ma quando si tratta di selezionare le calzature con cui indossarli, specialmente in questo periodo dell’anno, i dubbi sono sempre dietro l’angolo.

***Leather season: i pantaloni di pelle (e similpelle) da indossare ora***

Certo, la cosa migliore da fare, per slanciare un po’ la silhouette e far sembrare le gambe più lunghe, è sfoggiarli con i tacchi, ma con qualche accortezza si possono benissimo combinare anche con qualcosa di più comodo.

Con quali scarpe indossare i pantaloni larghi per ottenere look adatti a ogni impegno in agenda?

A noi è bastato dare uno sguardo agli outfit delle trend setter per scovare al volo 5 modelli che si sposano molto bene con i pantaloni a gamba ampia.

Con quali scarpe abbinare i pantaloni larghi: 5 modelli da avere

01. Le slingback

Le slingback a punta, meglio ancora se con il tacco alto e declinate in nuance calde e avvolgenti, possono essere un’ottima soluzione per completare i look più eleganti e raffinati.

CHARLES&KEITH Slingback a punta con il tacco alto

Credits: charlesandkeith.eu

02. Le sneakers

Per un look più easy e disinvolto anche le sneakers possono essere una valida opzione. Un trucchetto per non ottenere un outfit eccessivamente sportivo? Basta puntare sui modelli dallo stile più ricercato, come ad esempio quelle in suede, in raso, con la punta affusolata o dai colori pastello.

REFORMATION Sneakers con la punta a mandorla

Credits: thereformation.com

03. Gli stivaletti

Tra le combo più gettonate della stagione c’è quella che vede i pantaloni larghi indossati con gli stivaletti con il tacco basso. I modelli a stampa animalier (che si confermano uno dei grandi trend di quest’autunno) sono perfetti per dare un twist ai look di tutti i giorni.

ZARA Stivaletti animalier con kitten heels

Credits: zara.com

04. I mocassini

Cercate un’alternativa più comoda agli stivaletti ma più trendy delle sneakers? Potete provare i vostri pantaloni larghi preferiti con un paio di mocassini in pelle liscia, come fanno spesso anche le celeb.

ALOHAS Mocassini in pelle effetto vintage

Credits: alohas.com

05. Le mules scamosciate

Se, invece, siete stanche delle solite pumps, potete completare i vostri look più ricercati con un paio di mules in pelle scamosciata con la zeppa che, oltre ad esaltare al massimo la figura, sono anche molto comode da portare.

ALAÏA Mules verdi in pelle scamosciata

Credits: alaia.com

Foto in apertura: GettyImage