Pantaloni in estate? Perché no! Ecco una selezione di modelli freschi e leggeri perfetti per affrontare al meglio l'afa in città.





C’è chi li abbandona già a primavera inoltrata per lasciare spazio a gonne corte e abitini leggeri, ma in realtà i pantaloni possono essere una valida opzione anche d’estate e non è necessario metterli all’angolo per affrontare (con classe) anche le giornate più calde.

In fondo per sopravvivere all’afa basta solo scegliere quelli giusti, modelli dai tessuti leggeri e impalpabili che non strizzano le forme e assicurano comfort, freschezza e stile h24.





Quali sono i modelli anti-afa più cool dell’estate 2019? In circolazione si trova un po’ di tutto: quelli in cotone a stampa multicolor sono una presenza fissa in tutte le collezioni estive; quelli a gamba larga, in seta e satin, sono uno dei grandi tormentoni della stagione, ma ci sono tantissime altre versioni su cui si può puntare.

Se siete in vena di acquisti ma non sapete ancora bene su quali pantaloni investire, ecco una selezione di proposte che vi conquisteranno a prima vista!





EMILIA WICKSTEAD Pantaloni larghi a stampa floreale

Credits: matchesfashion.com









MIU MIU Pantaloni a gamba dritta in cotone beige

Credits: matchesfashion.com













IMPERIAL Pantaloni palazzo a stampa tropicale

Credits: imperialfashion.com









ASCENO Pantaloni pigiama in seta a pois

Credits: mytheresa.com









MARNI Pantaloni palazzo total white

Credits: farfetch.com













VALENTINO Pantaloni a fiori con cintura in vita

Credits: matchesfashion.com









MAX MARA Pantaloni in lino a righe

Credits: matchesfashion.com









OSCAR DE LA RENTA Pantaloni stampati a gamba larga

Credits: modaoperandi.com





FOR RESTLESS SLEEPERS Pantaloni pajama stampati in seta

Credits: modaoperandi.com









& OTHER STORIES Pantaloni a vita alta e gamba larga con cintura in vita

Credits: stories.com









ETRO Pantaloni larghi in seta stampati

Credits: matchesfashion.com









BLUGIRL Pantaloni a vita alta con tasche frontali

Credits: farfetch.com









OYSHO Pantaloni a gamba larga con elastico in vita

Credits: oysho.com





ZIMMERMANN Pantaloni in cotone a stampa floreale

Credits: matchesfashion.com





THE ROW Pantaloni a gamba larga in seta e satin

Credits: matchesfashion.com