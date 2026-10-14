Dagli occhiali ai foulard, passando per cinture, cappelli, guanti e collant: è ora di fare una checklist degli accessori autunnali da acquistare subito

Gli accessori sono gli "essenziali" per rinnovare, trasformare e reinterpretare i look di stagione nonchè lo stile personale, dando nuova personalità anche agli outfit più minimal.

Ecco perché, in vista della stagione fredda, è il momento di scoprire tutte le tendenze accessori autunno inverno 2026 2027 e individuare i must-have da aggiungere al guardaroba.

Dalle ultime novità fashion ai pezzi capaci di fare la differenza, abbiamo selezionato una wishlist di accessori donna da non perdere.

IL FOULARD

Si parte da un grande classico, il foulard, che si conferma uno degli accessori must-have dell’autunno inverno 2026 2027. Il primo acquisto da mettere in wishlist? Un modello quadrato in seta stampata, da portare sulle spalle o da annodare in vita per dare carattere anche al look più semplice. Le fantasie spaziano dai motivi floreali alle stampe artistiche, fino all’immancabile paisley. Tra le novità fashion di stagione spicca, invece, il foulard triangolare con frange, anche in pelle: una rivisitazione contemporanea destinata a conquistare le fashion addicted. Quanto alla palette, spazio a bordeaux, marrone, verde oliva, crema, rosso scuro e blu notte.

GLI OCCHIALI DA SOLE

Per gli occhiali da sole autunno inverno 2026 2027 le tendenze si muovono in due direzioni ben distinte. Nessuna forma domina sulle altre: da una parte troviamo gli intramontabili wraparound, dal design sportivo e avvolgente, che continuano il loro percorso fashion dalla scorsa estate; dall’altra, i round wire-frame, ovvero gli occhiali dalle lenti arrotondate e dalla montatura sottile. I primi sono grintosi, decisi e perfetti per chi ama gli accessori dal forte impatto visivo. I secondi, invece, conquistano con il loro fascino rétro e un’eleganza discreta, ideale per completare look sofisticati. Due stili diversi, da scegliere in base alla propria personalità.

I CAPPELLI

Le tendenze cappelli donna autunno inverno 2026 2027 guardano al passato e riportano in scena modelli dal fascino senza tempo. Ne è un esempio il pillbox hat, il cappello a tamburello dalla forma compatta, sofisticato e bon ton, anche nella versione in pelliccia dall’allure ladylike. Sempre in tema di temperature polari, torna protagonista anche il colbacco, da tenere d’occhio quando arriverà il vero freddo. La coppola, invece, si candida a essere uno dei copricapi più interessanti della stagione: in lana, velluto o tweed, si declina soprattutto nei classici toni del marrone, del grigio e del nero. E per chi cerca un accessorio più casual da indossare ogni giorno, il berretto di lana resta un alleato irrinunciabile, da scegliere anche in versione colorata per aggiungere una nota vivace ai look invernali.

LE CINTURE

Per l’autunno inverno 2026 2027, la cintura non è più soltanto un accessorio funzionale: diventa protagonista del look. Tra le tendenze più forti spiccano i modelli in pelle con medaglioni e dettagli decorativi dall’ispirazione western, perfetti per dare carattere anche agli outfit più essenziali. Grande attenzione anche alle cinture larghe, impreziosite da fibbie scultoree e maxi dettagli capaci di catturare lo sguardo. Per chi ama sperimentare, non mancano obi belt e fusciacche, da annodare in vita e scegliere in tessuto oppure in morbida pelle. Il risultato? Un accessorio statement che definisce la silhouette e trasforma anche il più semplice degli abbinamenti.

I GUANTI

Tra gli accessori di tendenza dell’autunno inverno 2026 2027, i guanti conquistano un posto d’onore. La versione più fashion è senza dubbio quella lunga fino al gomito o oltre: gli opera-length gloves, eleganti e scenografici, da indossare per aggiungere un tocco sofisticato anche agli outfit quotidiani. La pelle è tra i materiali da tenere d’occhio, ma non è l’unica opzione. Per tutti i giorni, invece, vincono i guanti corti in pelle, più versatili e facili da abbinare. Il nero resta un grande classico, ma la palette di stagione invita a sperimentare con burgundy, marrone, verde oliva, grigio e rosso scuro.

I COLLANT

Autunno inverno 2026 2027, tempo di riscoprire i collant. Dopo un lungo periodo in cui le calze coprenti sembravano relegate a una scelta puramente funzionale, oggi tornano sotto i riflettori e diventano un vero elemento di stile. A dettare tendenza sono soprattutto i colored tights, i collant colorati avvistati sulle passerelle in tonalità audaci e inaspettate: rosso pomodoro da Marc Jacobs, verde da Chanel, prugna da Valentino, bordeaux, giallo senape e verde oliva da Hermès, fino al blu cobalto. Una palette ricca di personalità, perfetta per ravvivare gonne, abiti e shorts di stagione. Il nero, naturalmente, non passa mai di moda: resta la scelta passe-partout per chi preferisce un’eleganza classica e senza tempo. Così come i collant di pizzo e ricami floreali!

GLI ACCESSORI PER CAPELLI

Gli accessori per capelli autunno inverno 2026 2027 riservano interessanti sorprese, a partire dal ritorno della zig-zag headband, il cerchietto a zig zag diventato un'icona degli anni Novanta e Duemila. Oggi si rinnova in una versione più sofisticata e chic, tra finiture metalliche, nero essenziale e irresistibili effetti tartarugati. Non mancano fermagli e pinze impreziositi da dettagli gioiello o personalizzati, ideali per trasformare anche le acconciature più semplici in un beauty look ricercato. Completano la selezione bandane e foulard da annodare tra i capelli, da scegliere nelle tonalità più autunnali per aggiungere un tocco rétro e ricercato.

Shopping checklist 2026 2027: ecco gli accessori da acquistare subito!

LADOUBLEJ

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J CREW

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SÉZANE

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CHANEL

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DIOR

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CANADA GOOSE

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KHAITE

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ROUJE

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VELASCA

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COS

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ARKET

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MANGO

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HANDSOME STOCKHOLM

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MARELLA

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AMI PARIS

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H&M

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WOLFORD

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MIU MIU

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PULL&BEAR

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JENNIFER BEHR

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