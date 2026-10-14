Quali sono i motivi che orienteranno le decisioni dei viaggiatori italiani nel 2027? E quali saranno le mete predilette? Scopritele nel nostro articolo

Si viaggia per piacere. Questa è la prima grande regola nel decalogo di tutti i viaggiatori appassionati. Perché viaggiare è sinonimo di evasione, è un mix di esperienze che arricchiscono, è l'occasione per disconnettersi, per scoprire e conoscere nuovi mondi, culture, persone… Un viaggio è tante cose, tutte insieme. E ogni viaggiatore parte per una ragione specifica.

Che sia per fare un reset totale dalla quotidianità o per fare un acquisto esclusivo, per mantenere la propria routine di allenamento anche in vacanza o per celebrare un momento importante, a dire quali saranno le tendenze chiave che guideranno le scelte dei viaggiatori italiani nel 2027 e, insieme, quali saranno le mete predilette del prossimo anno, ci pensa il Travel Trends Report 2027 realizzato da Skyscanner, l’app globale leader nel settore viaggi.

Il report individua 10 destinazioni e i 7 tendenze che plasmeranno il modo di viaggiare nel 2027. A riprova che oggi, più che mai, il viaggio rispecchia sempre più il modo di vivere di chi parte. Lo spiega bene Aida Damjani, Travel Trend Expert di Skyscanner: “Siamo agli albori di un nuovo modo di viaggiare: meno cose materiali, più esperienze memorabili. Oggi chi viaggia cerca serenità, scelte consapevoli e un valore autentico, supportato dalle nuove tecnologie. In tempi incerti come questi, ciò che rende davvero speciale un viaggio è la libertà di esplorare il mondo con flessibilità e trasparenza”.

La nuova era del turismo italiano

Il Travel Trends Report 2027 combina i dati sulle ricerche di Skyscanner, le opinioni di oltre 28 mila viaggiatori di tutto il mondo e i contributi di partner di fiducia del settore (tra cui TikTok, ClassPass, Wise, Universal Music Group for Brands e AllTrails). Emergono sette tendenze che definiranno il modo di viaggiare nel 2027.

Detox Digitale

Il 29% dei giovani della Generazione Z prevede di volersi disconnettere il più possibile nel 2027. Stanchi dell’affaticamento digitale e della connessione costante, i viaggiatori scelgono di staccare la spina per tornare a connettersi davvero: le destinazioni remote sostituiscono lo scrolling infinito con momenti condivisi e conversazioni più profonde.

In risposta al desiderio di disconnettersi, le mete ideali per una disintossicazione digitale, come Sal, a Capo Verde (+339% rispetto all’anno precedente) e Mersa Matruh, in Egitto (+182%), stanno registrando una domanda in aumento.

Caccia al Merch (abbreviazione di merchandising)

I souvenir più belli sono quelli per cui vale la pena mettersi in viaggio. La ricerca di Skyscanner ha rilevato che i viaggiatori costruiscono i propri itinerari attorno a capi d’abbigliamento caratteristici del territorio, prodotti artigianali unici e articoli esclusivi di determinate destinazioni: il 43%* degli italiani, infatti, parte appositamente per acquistare prodotti che non potrebbe comprare online.

Sulla spinta dei fenomeni virali, TikTok ha registrato un’impennata del 1.928% su base annua nelle visualizzazioni dei video con l’hashtag #TraderJoesTote. Dall’inizio dell’anno sono stati pubblicati oltre 435.000 video che combinano hashtag come #TraderJoesTote, #RitzParis e #Merch.

Il viaggio del sì

Con le coppie che si sposano sempre più tardi e si allontanano dai festeggiamenti divisi per genere, i tradizionali addii al celibato e nubilato lasciano il posto a viaggi condivisi, inaugurando un’era di celebrazioni più inclusive.

Il 32% dei viaggiatori sceglie celebrazioni congiunte perché sono semplicemente più divertenti (32%), meno costose (25%) e molto più facili da organizzare (28%).

Odissee moderne

In un mondo frenetico, la storia offre un contesto e riporta i viaggiatori a confrontarsi con vicende umane senza tempo. Che si tratti di percorrere antichi cammini sacri o di esplorare rovine leggendarie, i turisti di oggi si rivolgono al passato per arricchire il proprio presente.

Le nuove uscite cinematografiche stanno spingendo le prenotazioni di viaggi reali: film e serie TV di taglio epico, come Il gladiatore e The Odyssey, hanno ispirato il 34% dei viaggiatori intervistati a programmare un viaggio. Nel frattempo, anche l’interazione su TikTok è in forte crescita: le visualizzazioni dei video dedicati ai viaggi in stile cinematografico sono aumentate del 346%, mentre quelle dei post con l’hashtag #HeroJourney hanno registrato un’impennata del 452%.

Gym-cation

Il turismo legato alla salute e al fitness spinge sempre più persone a scegliere destinazioni in cui mantenersi attivi e privilegiare un’alimentazione sana e ricca di proteine è facile quanto visitare le attrazioni locali. Il 65% dei Millennial è più propenso a prenotare un hotel che offra una colazione nutriente, mentre quasi quattro viaggiatori della Gen Z su dieci (38%) danno la priorità agli hotel dotati di palestra.

Bangkok, Mumbai, New York, Phuket e Seoul sono in cima alla lista delle destinazioni in cui i viaggiatori utilizzano il filtro di Skyscanner per trovare hotel con palestra. Anche TikTok ha registrato un aumento del 659% su base annua nelle visualizzazioni dei video dedicati agli “hotel con palestra”.

Sound Connected

La musica è diventata uno dei principali motori del turismo globale, ma, al di là dei tour negli stadi, sono gli artisti regionali e la cultura locale a orientare la scelta delle destinazioni.

L’immersione culturale è una priorità: i carnevali tradizionali figurano ai primi posti sia per la Generazione Z (41%) sia per i Millennial (40%). Anche la location sta diventando fondamentale: il 33% dei viaggiatori preferisce assistere a eventi musicali in location uniche e non convenzionali (come vulcani, piramidi o grotte antiche).

Budget Hunter

Nel 2027, i viaggiatori più accorti potranno ottimizzare il proprio budget scegliendo le destinazioni in base ai tassi di cambio favorevoli. Quasi un terzo (30%) dei viaggiatori – tra cui il 36% della Generazione Z e il 38% dei Millennial – ha cambiato meta proprio per sfruttare tassi di cambio più vantaggiosi, una scelta che sta influenzando direttamente le decisioni di viaggio.

Questo trend sta già condizionando le abitudini di prenotazione: le ricerche per il Vietnam, ad esempio, hanno registrato un’impennata del 25% su base annua grazie all’andamento favorevole della valuta.

Top destination 2027…

Il report individua anche le 10 destinazioni che conquisteranno la scena nel 2027. Posti da vedere al più presto, prima che diventino mete di massa!

L’Isola di Sal, a Capo Verde (nella foto di apertura), si è aggiudicata il primo posto. A incantare i viaggiatori, le spiagge di sabbia bianca, le acque turchesi e il sole tutto l'anno, oltre al lifestyle stress-free dell’isola africana.

A seguire, nell’ordine, si posizionano: Bishkek, in Kyrgyzstan; Mersa Matruh, in Egitto; Evenes, in Norvegia; Da Nang, in Vietnam; Chengdu, in Cina; Marina di Campo, in Italia; Rabat, in Marocco (nella foto sopra); Shannon, in Irlanda; Kalamata, in Grecia.

… e quelle più convenienti

Per i viaggiatori che nel 2027 desiderano invece ottimizzare il proprio budget, gli esperti di Skyscanner hanno analizzato le destinazioni che offrono il calo più significativo dei prezzi dei voli su base annua, abbinato a tariffe competitive per gli alloggi.

Lemnos, in Grecia, conquista il primato per convenienza: è in testa alla classifica con un notevole calo dei prezzi del 61%. Con dune dorate e paesaggi vulcanici, si tratta di una destinazione sempre più di tendenza tra i viaggiatori in cerca di un'autentica fuga tra le isole greche.

Le altre mete sono: Firenze, in Italia; Tallinn, in Estonia; Luxor, in Egitto; Tangier, in Marocco; Bordeaux, in Francia; Rodi, in Grecia; Wrocław, in Polonia; Bilbao, in Spagna; Izmir, in Turchia (nella foto sopra).

Per individuare le destinazioni di tendenza, Skyscanner ha analizzato le ricerche di voli di andata e ritorno effettuate tra il 1° gennaio e il 17 giugno 2026, confrontandole con lo stesso periodo del 2025. L'elenco è stato poi perfezionato tenendo conto di ulteriori fattori, come l'idoneità per viaggi di piacere, al fine di garantire risultati basati sui dati e di reale interesse per i viaggiatori.