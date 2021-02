I pantaloni di pelle o similpelle sono un must del guardaroba anche nella bella stagione. Se siete in cerca di ispirazione per abbinarli ad hoc, eccovi 5 proposte super, da provare subito!

Un'alternativa ai soliti jeans da indossare anche tutti i giorni? I pantaloni in pelle (o, se preferite, quelli in similpelle, la scelta è vostra), sono davvero la soluzione perfetta!

Sì perchè, nonostante le apparenze, sono molto più versatili di quanto si possa immaginare e non sono certo da catalogare come capo da sfoggiare con moderazione, anzi! Sdrammatizzati a dovere possono diventare infatti un alleato top del nostro guardaroba, dal mattino alla sera. E non solo d'inverno, sia chiaro, ma anche durante la bella stagione!

Non ci credete? Per convincervi abbiamo studiato per voi 5 look diversi da scegliere in base al vostro stile personale e naturalmente all'occasione.

Pantaloni di pelle: il look ladylike con trench e slingback

Stanche del solito pantalone in pelle nera? Puntate su una nuance raffinata come il burgundy e mixatelo con pezzi super chic, come una camicia in seta, l'intramontabile trench beige e un paio di slingback con tacco midi. Sarete favolose in poche mosse!

Pantaloni culottes in pelle burgundy BOTTEGA VENETA, trench MARYLING, camicia azzurra ETRO, slingback VALENTINO GARAVANI

Credits: mytheresa.com, maryling.com

Pantaloni di pelle: il look casual con mocassini e camicia di jeans

Non è certo un segreto che i pantaloni di pelle vadano a nozze con il denim! Perchè dunque non scegliere una camicia di jeans da infilare nei nostri leather pants rigorosamente a vita alta? Per una mise daily comoda e stilosa al tempo stesso basterà aggiungere un paio di mocassini neri e una shopper capiente...et voilà!

Pantaloni in pelle a vita alta & OTHER STORIES, camicia in denim LEVI'S RED TAB, mocassini GH BASS e shopper Diana COCCINELLE

Credits: stories.com, levi.com, ghbass-eu.com, coccinelle.com

Pantaloni di pelle: il look glamour con blusa in chiffon e stivaletti

Se cercate qualcosa di più originale, potete orientarvi anche su una nuance decisamente modaiola come il viola. Questo modello proposto da Mango ha tutte le caratteristiche per fare bingo nel nostro armadio: una nuance vibrante, una silhouette morbida e la vita altissima. Mixateli con una blusa in chiffon con colletto preppy, stivaletti bianchi con tacco sottile e sopra un bel cappotto...anche lui di pelle, of course!

Pantaloni in pelle viola MANGO, blusa in chiffon FENDI, stivaletti MALONE SOULIERS, cappotto di pelle COS

Credits: shop.mango.com, mytheresa.com, malonesouliers.com, cosstores.com

Pantaloni in similpelle: il look sofisticato con camicia bianca e sandali

La primavera alle porte vi fa venire voglia di colori chiari e delicati? Per noi non esiste nulla di più chic di un total look giocato sulle tinte neutre! Come quello che vi proponiamo oggi, composto da un 5 tasche in finta pelle color burro, camicia bianca e un gilet di maglia en pendant. Spezzate l'effetto monocromo con un paio di sandali colorati e il gioco è fatto!

Pantaloni 5 tasche in finta pelle H&M, camicia bianca MORE&MORE, gilet STRADIVARIUS, sandali GIANNICO

Credits: hm.com, zalando.it, stradivarius.com, giannicoofficial.com

Pantaloni in similpelle: il look easy-chic con blazer e sneakers

Ultimo ma non ultimo, questo outfit ci sembra la sintesi perfetta per una serata in cui vogliamo essere sì eleganti ma senza strafare. Protagonisti ancora una volta loro, i pantaloni in similpelle (in questo caso di Zara), perfetti con una blusa con maniche a sbuffo, proprio come vuole il trend di stagione, l'immancabile blazer nero e ai piedi un paio di sneakers bianche per sdrammatizzare il tutto. Facile, no?

Pantaloni effetto pelle a vita alta ZARA, blusa KOCCA, blazer SAINT LAURENT, sneakers ADIDAS

Credits: zara.com, kocca.it, mytheresa.com, adidas.it