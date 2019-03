I pantaloni bianchi? Più facili da abbinare di quanto crediate



Le prime giornate di sole non vi hanno fatto venire una gran voglia di correre a comprarne un paio? A noi sì!

Parliamo dei pantaloni bianchi: un must anche d'inverno, certo, ma che si esprime al massimo delle sue potenzialità proprio nella bella stagione, quando abbiamo bisogno di capi freschi.

Se invece siete dalla parte degli haters che li reputano impossibili da indossare (in effetti sono molto "insidiosi"), forse non avete ancora trovato il modello giusto per voi.





Ricordate: sempre scegliere modelli in tessuto ben strutturato (in questo i jeans bianchi sono l'ideale) per evitare l'effetto "vedo non vedo" (errore classico se scegliete biancheria scura o off white che "spara"!).

Detto ciò, abbiamo preparato per voi 5 abbinamenti cool con cui partire.





Pantaloni bianchi con maglia navy a righe e sandali con plateau





Alla base di un look in perfetto stile navy, oltre alla maglia a righe, ci sono loro: i pantaloni bianchi. Con il modello a palazzo a vita alta (uno dei più glam di stagione), immancabili ai piedi i sandali con plateau per "svettare".







Pantaloni bianchi ANTONIO BERARDI, maglione STRADIVARIUS, sandali PRADA, tracolla JW ANDERSON

Credits: net-a-porter.com, stradivarius.com





Pantaloni bianchi con camicia a quadretti e stivaletti texani





Ai classici pantaloni bianchi preferite i jeans? Sceglieteli cropped e mixateli con camicia check e stivaletti cuoio per un tocco western che piace sempre. Con una tracolla speciale poi il look è fatto, non trovate?





Jeans cropped MOTIVI, camicia check VINCE, stivaletti ISABEL MARANT, borsa Boy CHANEL

Credits: motivi.com, net-a-porter.com, chanel.com





Pantaloni bianchi, camicia di jeans e mocassini





Tra le combo vincenti del bianco c'è senza dubbio quella con il denim: pantaloni bianchi skinny, una camicia di jeans con maniche a sbuffo e un paio di mocassini super comodi e la vostra "tenuta" da giorno easy-chic è pronta.









Pantaloni bianchi ELENA MIRÒ, camicia in denim SEE BY CHLOÉ, mocassini TOD'S, tracolla MICHAEL KORS

Credits: elenamiro.com, net-a-porter.com, mytheresa.com, michaelkors.it





Pantaloni bianchi con maglia azzurro pastello e décolleté





Temete che i pantaloni bianchi non siano in grado di valorizzare al meglio la vostra silhouette? Provate a indossarli con un bel paio di décolleté con tacco alto, le scarpe ideali per slanciare alla perfezione la figura. E passerà la paura.





Pantaloni bianchi PIAZZA SEMPIONE, pullover BENETTON, décolleté JIMMY CHOO, tracolla MARELLA

Credits: piazzasempione.com, it.benetton.com, net-a-porter.com, it.marella.com





Pantaloni bianchi c on felpa e sneakers





Abbiamo lasciato per ultimo in realtà uno degli accostamenti più facili e veloci, quello che forse per praticità si meriterebbe il primo posto: pantaloni bianchi alla caviglia, un paio di sneakers colorate, una felpa e uno zainetto. Più semplice di così!





Pantaloni cropped ALTUZARRA, felpa MARQUES' ALMEIDA, sneakers ATLANTIC STARS, secchiello in tessuto tecnico PRADA

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com, atlanticstars.it