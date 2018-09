Sono comodi, pratici e si abbinano in tutte le salse: ecco i pantaloni più trendy da puntare durante la prossima sessione di shopping.



Per tutta l’estate non abbiamo fatto altro che indossare abitini svolazzanti, gonne e shorts, ma ora che il caldo è ormai un ricordo, possiamo finalmente tornare a sfoggiare anche i pantaloni e renderli di nuovo protagonisti dei nostri outfit.

Capo indispensabile del guardaroba femminile, i pantaloni si rivelano sempre una scelta azzeccata: coniugano alla perfezione stile e comodità, sono facilissimi da abbinare e si confermano uno di quei pezzi must intorno ai quali è possibile costruire una grandissima varietà di look.

Per affrontare le prime riunioni in ufficio, i pomeriggi in città o le uscite serali: i pantaloni sono fedeli alleati in qualunque occasione, meglio dunque darsi subito da fare con lo shopping e accaparrarsi, prima che vadano a ruba, i modelli più trendy che spopoleranno durante la prossima stagione.

Su cosa investire durante la prossima sessione di acquisti? Dai pantaloni cropped con i bottoni a quelli di pelle a gamba larga, dai pantaloni cargo a vita alta a quelli in velluto a coste: ecco una selezione di modelli da non lasciarsi scappare!





ZARA Pantaloni cropped con i bottoni

Credits: zara.com





PRADA Pantaloni sportivi con piega frontale

Credits: mytheresa.com





& OTHER STORIES Pantaloni alla caviglia a stampa plaid

Credits: stories.com





ISABEL MARANT Pantaloni a gamba dritta in velluto a coste

Credits: mythresa.com





P.A.R.O.S.H. Pantaloni flared a stampa leopardata

Credits: farfetch.com





THE ROW Pantaloni in pelle a gamba larga

Credits: mythresa.com





COS Pantaloni cargo a vita alta

Credits: cosstores.com