Come abbinare a regola d’arte i pantaloni a vita alta? Ecco 5 look mix&match da cui prendere spunto in questa stagione.



Frugando bene nel vostro armadio probabilmente ne troverete almeno un paio lasciati lì e abbandonati in un angolo, ma visto che i pantaloni a vita alta figurano tra i top trend della primavera-estate 2019 sarà meglio cominciare a rispolverarli e a dar loro nuova vita!

Per le strade delle capitali della moda influencer e celeb non indossano altro e sugli scaffali dei negozi hanno già fatto capolino modelli di tutte le fogge e non ci sono dunque dubbi: l’invasione di pantaloni high waist è già partita e basta guardarsi intorno per avere la conferma che sono loro il modello cult su cui investire in questa stagione.





Che siano a palazzo, skinny o culotte poco importa, ciò che conta è inserirli subito nella wishlist primaverile e provare ad abbinarli in maniera stilosissima. Perché saranno anche comodi, raffinati e super fashion, ma bisogna ammettere che i pantaloni a vita alta non sono proprio facilissimi da portare.

Le amanti dei look d’ispirazione hippie possono provare con pantaloni a zampa e sandali in cuoio; chi preferisce outfit più easy può optare per pantaloni a vita alta di pelle o stampati, da portare con sneakers o tacchi alti a seconda delle occasioni; chi invece è alla ricerca di qualcosa di ancora più ricercato, può sbizzarrirsi con maglie eleganti e top in seta e completare il look con un paio di slingback o di mules preziosi.

Ancora dubbi su come indossare i pantaloni a vita alta questa primavera-estate? Lasciatevi ispirare dalle nostre idee look e trovate la vostra combo preferita!





Pantaloni a vita alta bianchi, top con volant e sandali con il tacco









Pantaloni bootcut a vita alta DONDUP + Blusa a righe a maniche corte in popeline BENETTON + Sandali incrociati in pelle con tacco largo CARMENS

Credits: dondup.it / it.benetton.com / carmens.it





Pantaloni a vita alta in pelle, top a righe e sneakers





Pantaloni di pelle a vita alta J BRAND + Top a righe elasticizzato a maniche corte & OTHER STORIES + Sneakers "Adidas Sleek" con tomaia in pelle e strisce traforate ADIDAS

Credits: mytheresa.com / stories.com/ adidas.it





Pantaloni a vita alta a fiori, t-shirt stampata e sandali di vernice

Pantaloni a vita alta a stampa floreale PIAZZA SEMPIONE + T-shirt stampata in cotone della capsule “T-shirt Personality” MANILA GRACE + Sandali rosa in vernice con tacco comodo TWINSET

Credits: piazzasempione.com / manilagrace.com / twinset.com





Pantaloni cropped a vita alta, pullover girocollo e ballerine





Pantaloni cropped a vita alta JIL SANDER + Maglia girocollo color crema FRACOMINA + Ballerine slingback in pelle scamosciata JIMMY CHOO

Credits: farfetch.com / fracomina.it / mytheresa.com





Pantaloni con cintura in vita, top in pizzo e mules





Pantaloni a vita alta con cintura SISLEY + Camisole in seta con inserti in pizzo SAINT LAURENT + Mules in suede con tacco scultura JACQUEMUS

Credits: it.sisley.com/ mytheresa.com /mytheresa.com