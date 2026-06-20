Nascosto sotto i vestiti, questo jolly è diventato il vero "mai più senza" di tutti i miei summer outfit

D'estate vestirsi sembra più semplice: meno strati, meno problemi, basta un abito, una gonna o dei pantaloni, un top e si è pronte per uscire. Eppure, complici tessuti molto leggerissimi, spesso scivolosi e con poco strutturati, eccoci davanti allo specchio a pensare: "Ma come mi segna!".



Ok, non sarà un problema di tutti, ma sono in molte ad avere qualche perplessità davanti a quel bellissimo slipdress che scivola sul corpo ma si "appoggia" proprio lì dove non deve, oppure quella gonna un po' troppo stretch che subito, dopo pranzo, ci fa quasi sentire quasi a disagio.



In questo la mia personale svolta, quella che mi ha permesso di indossare con una certa tranquillità d'animo e zero pensieri abiti e gonne, l'ho trovata in un capo insospettabile: un paio di semplici pantaloncini!





Si tratta di un paio di pantaloncini "ciclisti" in microfibra di Tezenis dal leggero effetto modellante (ma non eccessivamente "shaping" da farmi sentire troppo costretta, perché d'estate ci manca solo quello!), che indosso sempre sotto gonne e abiti leggerissimi e impalpabili!



Prima di tutto fa il suo lavoro, ovvero "modella" le forme e poi, grazie al materiale morbido, fa scivolare i tessuti senza intoppi, rendendo la silhouette più definita. In più è un bell'aiuto anche per chi, soprattutto in estate e col grande caldo, ha problemi con lo sfregamento delle gambe!

Disponibile in nero e nude (così da essere portato anche sotto i capi chiari!) è davvero diventato l'alleato perfetto dei miei summer outfit. Non è troppo pesante ma è comunque capace di dare quel piccolo "supporto" per tenere tutto sotto controllo! Fidatevi, difficilmente ne vorrete fare a meno!



