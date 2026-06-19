Neri, con kitten heels, dall’effetto satinato: ecco l’identikit dei sandali più desiderati del momento, da acquistare subito, prima che si esauriscano nuovamente.

Lo sappiamo bene: le infradito con il tacco sono le scarpe più trendy dell’estate 2026, ma c’è un modello in particolare che potrebbe dare una svolta ai vostri look estivi. Quale?

I sandali infradito satinati di Zara: un modello, perfetto sia con gli outfit easy e rilassati sia con le mise più ricercate, che sta letteralmente andando a ruba e che continua ad andare sold out.

***Fresca, leggera e super chic: questa è l'unica gonna che vorrete sfoggiare per tutta l'estate***

Ma c’è una buona notizia: questi sandali vengono riassortiti frequentemente e basta quindi monitorare il sito del brand per avere buone chance di trovarli nella vostra taglia prima che si esauriscano nuovamente.

E se vi state chiedendo cosa li rende così desiderabili, beh, noi abbiamo trovato almeno 5 buoni motivi per metterli nel carrello prima che sia troppo tardi.

5 buone ragioni per regolarsi i sandali infradito con il tacco di Zara

1. Il tacco - A differenza delle classiche infradito rasoterra, questi sandali di Zara hanno un bel tacco sottile che aiuta a slanciare la silhouette e a far sembrare più raffinati anche i look più basic.

2. La comodità - Questi sandali infradito non ha un tacco qualsiasi ma si distinguono per i loro kitten heels: quei tacchi bassi, femminili e super chic, che le rendono comodissime e sfruttabili da mattina a sera.

3. Il colore - Sono declinati nel colore “non colore” più versatile che ci sia: il nero. E questo significa che si possono abbinare a occhi chiusi praticamente con tutto.

4. L’effetto satinato - Con il loro finish lucente regalano un’allure elegante e raffinata anche agli outfit più semplici.

5. Il prezzo - Costano 29,99€ e, anche per questo, come si fare a dire di “no”!

Non avete fatto in tempo e ve li siete fatti scappare? No problem, ecco tre alternative cool che potete scegliere quest’estate

REFORMATION Sandali infradito con il tacco a stampa cocco

Credits: thereformation.com

H&M Sandali infradito con tacco a rocchetto

Credits: 2.hm.com

BERSHKA Sandali infradito con kitten heels

Credits: bershka.com

Foto in apertura: GettyImage