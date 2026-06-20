Nelle ultime settimane, mentre scorrevate reel di spiagge bianchissime, le ricerche online su come “rimettersi in forma” sono salite in Italia di oltre il 100 per cento. Il picco coincide perfettamente con l’avvicinarsi della prova costume e con il ritorno del famigerato bikini blues. Coincidenza? Difficile crederlo.

Secondo un’indagine di MioDottore, il bikini blues colpisce circa il 45 per cento degli italiani, con una prevalenza femminile. Ma riguarda anche uomini e persone che, semplicemente, non si riconoscono negli standard estetici dominanti. Non si tratta di “capriccio estetico”, bensì di un vero stato di malessere legato all’idea di mostrarsi in costume da bagno.

Che cos’è il bikini blues, davvero

Con bikini blues si indica quel mix di ansia, imbarazzo e autocritica feroce che si attiva quando pensate alla spiaggia, alla piscina o anche solo al camerino dei costumi. Non vi sentite “abbastanza”: abbastanza toniche, asciutte, depilate, giovani, compatte.

L’ansia è spesso anticipatoria. Inizia settimane prima delle vacanze, con pensieri fissi tipo: “Se non perdo almeno cinque chili non posso farmi vedere”. A volte porta a evitamento: disdite inviti, rimandate la prenotazione in spiaggia, vi trovate una scusa pur di non mettervi in costume.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un’immagine corporea negativa è un fattore di rischio per ansia e depressione. Il bikini blues è una delle forme stagionali di questa insoddisfazione: esplode quando il corpo passa dall’essere coperto quasi tutto l’anno a essere letteralmente sotto i riflettori. E sotto gli occhi degli altri.

Perché la prova costume fa così paura

Le cause sono diverse, e si sommano. La prima è culturale: viviamo circondati da corpi filtrati e ritoccati. Su social e pubblicità, la pelle è liscia, la pancia piatta, la cellulite quasi un ricordo storico. Il confronto è continuo, spesso automatico, e ovviamente perdente.

Poi c’è il momento shopping. Per molte di voi l’ansia inizia proprio in camerino: luci implacabili, specchio a figura intera, costume minuscolo. Le indagini parlano di un italiano su cinque agitato all’idea di non trovare un modello che valorizzi il corpo, e di un altro 15 per cento che teme proprio lo specchio del negozio.

Le zone più critiche? Addome in pole position, seguito da gambe e glutei. Non stupisce che circa il 39 per cento delle persone ricorra a strategie di “copertura” più o meno fissa: pareo, camicie over, caftani che non si tolgono mai del tutto.

C’è anche il fattore pressione del tempo. Le ricerche su “dimagrire velocemente” esplodono a poche settimane dalle ferie. Il messaggio implicito è chiaro: dovete trasformare il corpo in tempi record. Se non ci riuscite, la sensazione di fallimento è quasi garantita.

Segnali che state vivendo il bikini blues

Riconoscersi è già un primo passo. Alcuni segnali tipici:

1) Pensate alla prova costume con ansia settimane o mesi prima dell’estate.

2) Evitate inviti a mare, piscina, terme perché l’idea di scoprirvi vi blocca.

3) Vi cambiate dieci volte prima di uscire, ma nessun costume vi sembra “accettabile”.

4) Odiate farvi fotografare in costume: chiedete di cancellare foto, non le pubblicate, controllate ogni dettaglio.

5) Usate sempre pareo, asciugamani o magliette per coprire pancia e cosce, anche quando fa caldo da sciogliersi.

6) Il dialogo interno è spietato: “Faccio schifo”, “Mi vergogno di come sono”, “Tutti noteranno solo i miei difetti”.

Se vi riconoscete in più di un punto, il bikini blues è probabilmente un ospite fisso delle vostre estati.

Come affrontare l’ansia di mettersi in costume

La soluzione non è costringervi a una dieta lampo o a un bootcamp di allenamento punitivo. È lavorare sul rapporto con il corpo e con lo sguardo degli altri.

Primo step: cambiare il dialogo interiore. Notate le frasi automatiche e provate a riformularle. Da “Faccio schifo in costume” a “Non amo tutto del mio corpo, ma merito comunque di godermi il mare”. Non è autosuggestione zuccherosa, è allenare il cervello a toni più realistici e meno violenti.

Secondo: ridurre il confronto. I social sono un moltiplicatore di bikini blues. Ripulite il feed da profili che vi fanno sentire inadeguate, seguite account body positive, limitate il tempo di scroll compulsivo prima delle vacanze. Meno immagini “perfette” vedete, più spazio resta al vostro corpo reale.

Terzo: muovere il corpo per farlo stare bene, non per punirlo. Attività fisica regolare, anche moderata, migliora l’umore e la percezione di sé. Una camminata veloce, qualche vasca in piscina, una lezione di yoga in parco: scegliete ciò che vi piace, non ciò che “brucia più calorie”.

Quarto: usare tecniche rapide anti-ansia. La “respirazione quadrata” è semplice e discreta, perfetta prima di entrare in camerino o di togliere il pareo. Inspirate contando fino a quattro, trattenete l’aria per quattro, espirate in quattro tempi, restate con i polmoni vuoti per altri quattro. Ripetete per qualche minuto: aiuta a calmare il corpo e a schiarire i pensieri.

Infine, considerate il supporto di uno psicologo se il bikini blues vi porta a evitare sistematicamente situazioni sociali, vi fa stare male per settimane o si intreccia con diete estreme e forte tristezza. I professionisti che lavorano con immagine corporea e autostima, anche tramite piattaforme come MioDottore o Unobravo, possono aiutarvi a costruire un rapporto più gentile con il vostro corpo.

Il punto non è amare ogni centimetro di pelle in modo incondizionato, ma smettere di vivere l’estate come un esame continuo. Il mare non è una passerella, è un luogo di piacere. Nessun corpo è “sbagliato” per un costume: esiste solo un sistema di sguardi da ridimensionare. E avete tutto il diritto di cominciare a farlo dalla prossima volta che vi guardate allo specchio.