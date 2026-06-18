Dimenticate i pantaloncini in jeans, gli shorts da indossare ora sono questi!
Estate fa spesso rima con shorts e bermuda, ma quest'anno c'è un nuovo modello che ha già fatto breccia nei cuori delle amanti del genere. Parliamo dei pantaloncini balloon, ovvero a palloncino: modelli voluminosi come nuvole, che ricordano quelle culotte che si indossano da bambine.
Le versioni odierne sono però dedicate a un pubblico adulto ovviamente, e seguono trend e ispirazioni diverse tra loro, facili da declinare in base al proprio stile e in base all'occasione in cui le si vuole sfoggiare. Funzionano ovviamente meglio con i look casual, ma anche per la sera, con un tacco e il top giusto, possono diventare i protagonisti del look.
In tinta unita appaiono più seriosi mentre con fantasie che spaziano dalle righe ai quadretti Vichy, mettono l'accento più su una dimensione giocosa e leggera. Con i sandali, con i mocassini o con le sneakers (perché sì, molti modelli sono anche davvero sportivi), i modi per indossarli sono tantissimi e farlo è più semplice di quanto si creda.
Lasciatevi tentare da questo must-have estivo e date un'occhiata ai modelli che abbiamo selezionato per dare un tocco di novità ai vostri look.
Shorts balloon: le varianti più cool dell'estate 2026
Shorts Rosie in cotone a righe, POSSE.
Credits: Mytheresa.com
Short a palloncino con stampa floreale, CHLOÉ.
Credits: Farfetch.com
Short balloon in popeline di cotone, JIL SANDER.
Credits: Jilsander.com
Shorts chambray gonna a palloncino, MAJE.
Credits: Maje.com
Shorts mini balloon, GINA TRICOT.
Credits: Zalando.it
Shorts in twill con bordo a palloncino, H&M.
Credits: Hm.com
Shorts a palloncino Alina in cupro, THE FRANKIE SHOP.
Credits: Thefrankieshop.com
Shorts Lucia in lino a pois, FAITHFULL.
Credits: Mytheresa.com
Shorts globo con fibbia, ZARA.
Credits: Zara.com
Shorts Adilenium 5.0 a palloncino, ADIDAS.
Credits: Breuninger.com
Short a palloncino, EMERGENCY ROOM.
Credits: Farfetch.com
Shorts in cotone a quadretti, ALYX OF BOHEMIA.
Credits: Net-a-Porter.com
Shorts in misto cotone a quadri, SIMKHAI.
Credits: Mytheresa.com
Pantaloncini a righe bicolore, ESSENTIEL ANTWERP.
Credits: Essentiel-antwerp.com
© Riproduzione riservata