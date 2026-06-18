



Gli shorts dell'estate puntano sul volume: questi modelli a palloncino dominano i trend e sono pronti a diventare il vostro capo preferito



Estate fa spesso rima con shorts e bermuda, ma quest'anno c'è un nuovo modello che ha già fatto breccia nei cuori delle amanti del genere. Parliamo dei pantaloncini balloon, ovvero a palloncino: modelli voluminosi come nuvole, che ricordano quelle culotte che si indossano da bambine.

Le versioni odierne sono però dedicate a un pubblico adulto ovviamente, e seguono trend e ispirazioni diverse tra loro, facili da declinare in base al proprio stile e in base all'occasione in cui le si vuole sfoggiare. Funzionano ovviamente meglio con i look casual, ma anche per la sera, con un tacco e il top giusto, possono diventare i protagonisti del look.

In tinta unita appaiono più seriosi mentre con fantasie che spaziano dalle righe ai quadretti Vichy, mettono l'accento più su una dimensione giocosa e leggera. Con i sandali, con i mocassini o con le sneakers (perché sì, molti modelli sono anche davvero sportivi), i modi per indossarli sono tantissimi e farlo è più semplice di quanto si creda.

Lasciatevi tentare da questo must-have estivo e date un'occhiata ai modelli che abbiamo selezionato per dare un tocco di novità ai vostri look.

Shorts balloon: le varianti più cool dell'estate 2026

Shorts Rosie in cotone a righe, POSSE.

Credits: Mytheresa.com

Short a palloncino con stampa floreale, CHLOÉ.

Credits: Farfetch.com



Short balloon in popeline di cotone, JIL SANDER.

Credits: Jilsander.com

Shorts chambray gonna a palloncino, MAJE.

Credits: Maje.com

Shorts mini balloon, GINA TRICOT.

Credits: Zalando.it

Shorts in twill con bordo a palloncino, H&M.

Credits: Hm.com



Shorts a palloncino Alina in cupro, THE FRANKIE SHOP.

Credits: Thefrankieshop.com

Shorts Lucia in lino a pois, FAITHFULL.

Credits: Mytheresa.com

Shorts globo con fibbia, ZARA.

Credits: Zara.com

Shorts Adilenium 5.0 a palloncino, ADIDAS.

Credits: Breuninger.com

Short a palloncino, EMERGENCY ROOM.

Credits: Farfetch.com

Shorts in cotone a quadretti, ALYX OF BOHEMIA.

Credits: Net-a-Porter.com



Shorts in misto cotone a quadri, SIMKHAI.

Credits: Mytheresa.com





Pantaloncini a righe bicolore, ESSENTIEL ANTWERP.

Credits: Essentiel-antwerp.com