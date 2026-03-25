Tra gli accessori di cui fare incetta per la primavera ci sono ovviamente loro, gli occhiali da sole: ecco i modelli che vanno per la maggiore adesso

Con l’arrivo della primavera ci sono alcuni accessori che al primo raggio di sole di marzo, come come margherite in un prato, iniziano a spuntare nuovamente nei nostri feed, nello street style e ultimo, ma non ultimo, nei nostri e-commerce preferiti.

E nella lista dei comeback accessories, che si preparano a dominare nuovamente la scena primaverile, loro sono forse il più essenziale di tutti. Parliamo degli occhiali da sole, of course.

Sebbene siamo abituati a indossarli per 12 mesi all’anno, è proprio questo il momento in cui gli occhiali da sole raggiungono il loro apice: proprio quando il sole battente li trasforma in must-have necessario, oltre che l’alleato perfetto per aggiungere un twist extra glamour ai nostri look.

Rendendolo così un accessorio indispensabile e capace di regalarci anche un’elevata dose di coolness in una sola, semplicissima, mossa.

Ogni occhiale, infatti, ha il potere di trasformare completamente ogni mise: può valorizzarla, definirla o addirittura cambiarne completamente l’attitude e, per un accessorio piccolo, è un ruolo tutt’altro che secondario, no? Questo, quindi, ci fa capire una cosa importante: non possiamo di certo farne a meno.

È giunta dunque l’ora di investire in dei nuovi occhiali (o più di uno, non saremo di certo noi a vietarvelo) e, per capire su quali puntare, arrivano in nostro soccorso i trend di Instagram che, come al solito, ci indicano i modelli destinati a diventare di punta. Pronte a scrollare e prendere nota?

Occhiali da sole: il modello sporty-vintage Y2K

Non è un segreto che l’estetica sportiva vintage anni ’90 abbia preso piede anche nella moda di tutti i giorni, e questo modello di occhiali, lo conferma a pieno. La forma Y2K, sporty e high fashion, abbinata a lenti allungate (spesso specchiate) e in contrasto con la montatura chiara, ci riportano con la mente ai famosi Nineties, in un immaginario sportivo che oggi viene reinterpretato in chiave moderna, fra outfit gorpcpre che ricordano lo stile street style di Jennifer Aniston e Brad Pitt, ma anche quello di fit più Y2K e femminili.

Occhiali da sole: il modello rettangolare anni '90

Un occhiale “ode” agli anni ’90 e ai primi anni 2000, dalla forma stretta, allungata e rettangolare e dalla montatura sottile e minimal. Rigorosamente declinati nel classico nero - o al massimo in un tartarugato marrone - si abbinano perfettamente a look effortless e dai colori neutri, che, per intenderci, richiamano lo stile di Carolyn Bessette nel famosissimo “American Love Story” di cui tutti siamo ossessionati in questo momento.

Occhiali da sole: la mascherina colorata

Anche gli occhiali shield hanno conosciuto un vero e proprio picco di popolarità nell’ultimo periodo, trasformandosi da accessorio sportivo a elemento cool e di tendenza. Resi più “fashion” da qualche modifica come l’inserimento di colori accesi, montature bold e design futuristici, sono diventati a oggi un tratto distintivo della moda contemporanea.

Occhiali da sole: il modello oversize

Un po’ più eleganti rispetto ai precedenti, ma sempre dalla forma shield, ecco un altro modello di occhiale da mettere in wishlist immediatamente. Dalla dimensione extra large, questa variante crea un effetto “visiera” quasi senza interruzioni, affiancata a una montatura integrata e poco visibile, lasciando l’intero focus sulla lente. Rock e audace, si accosta benissimo a look bold e irriverenti.

Occhiali da sole: forma ovale con lenti colorate

Se cercate qualcosa di “fun” e originale, perché non puntare su un modello che si posiziona proprio a metà fra i due precedentemente citati? La montatura, sempre “oval” e leggermente shield richiama l’estetica moderna, mentre le lenti gialle ci trasportano agli anni ’70 - ma anche agli anni ’90 - con riferimenti vintage e Y2K, periodo durante il quale le lenti colorate (giallo, arancio, blu) erano super popolari.

Occhiali da sole: micro sunglasses ovali

Chi non ama un paio di occhiali tondi/ovali dall’allure minimal? Impossibile non adorarli, soprattutto quando riescono a mixare eleganza a carattere e a un tocco “funny”! Tipici degli anni ’90, richiamano l’estetica di modelle e pop culture di quell’epoca, posizionandosi come i fratelli maggiori del già menzionato modello rettangolare.

Occhiali da sole: maxi anni 2000

Un modello che trasuda eleganza, glamour e anche un leggero pizzico di revival Y2K, grazie alla forma wraparoundaderente al viso. Da indossare sia con un completo blazer + pantalone per il lavoro, sia con una jumpsuit anni 2000 in pieno stile cheetah girl, sono occhiali eclettici e capaci di adattarsi a tanti mood diversi.

Occhiali da sole: con montatura spessa e colorata

Siamo giunti al termine delle nostre inspo con un modello fra i più vibranti e sbarazzini del web. Qui la montatura colorata fa da protagonista, rendendo quasi superfluo il tipo di lente scelta (ovale, quadrata, rettangolare poco importa) e donando una vibe anni ’60/mod style a qualsiasi outfit sfoggerete d’ora in poi.