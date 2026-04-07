Dall'animalier alla mascherina avvolgente, passando per citazioni anni Novanta: scoprite gli occhiali da sole da indossare ora





Primavera fa rima con nuovi occhiali da sole! Per dare il benvenuto alla stagione fatta di giornate più lunghe e cieli assolati, ci vuole ovviamente l'accessorio giusto.

Accanto ai classici modelli che non tramontano mai, il mondo dell'occhialeria propone novità in linea con le macro tendenze moda che svelano forme, colori e ispirazioni diverse.

In particolare ne abbiamo scelte dieci, e vanno dalle fantasie animalier alle forme che si fanno sempre più oversize, dalle silhouette anni Novanta (sull'onda del trend del momento) a quelle sportive, da gara.

Scoprite di seguito quali sono i 10 modelli di occhiali da sole da indossare adesso.





Oversize

Grandi anzi, grandissimi: gli occhiali da sole del momento puntano su silhouette esagerate, che abbracciano lo sguardo in modo scenografico.

Occhiali da sole Disc in acetato, CELINE.

Credits: Celine.com



In metallo stile Nineties

Negli ultimi tempi la moda minimal anni Novanta è tornata a dominare la scena. Un elemento che non può mancare a chi vuole attingere a quegli anni? L'occhiale con montatura di metallo sottile.



Occhiali da sole PO1028S con montatura in metallo, PERSOL.

Credits: Persol.com

Aviator rivisitato

Un classico del mondo dell'occhialeria è senza dubbio l'aviator e, per la primavera 2026, viene rielaborato e stilizzato con linee fluide e pulizia di elementi.

Occhiali da sole Safari, un modello aviatore con costruzione senza montatura, LOEWE.

Credits: Loewe.com



A mascherina



Se poco fa abbiamo citato i Novanta, con la mascherina avvolgente ci avviciniamo invece ai primi anni Duemila. Lo stile è lo stesso, con in aggiunta un tocco di colore.



Occhiali da sole Ivresse, MIU MIU.

Credits: Miumiu.com





Cat-eye contemporaneo



Come l'aviator visto poco fa anche il cat-eye è un modello che non conosce crisi. In questa stagione si rinnova, si fa meno civettuolo e più futuristico.

Occhiali da sole cat-eye 1963C, KHAITE X OLIVER PEOPLES.

Credits: Mythersa.com

Dettagli inaspettati

Non solo forme e ispirazioni che guardano al passato: sugli occhiali del momento sbocciano dettagli curiosi e originali, come dei deliziosi quadrifogli.

Occhiali da sole Dior Clover S3I squadrati marroni effetto tartarugato con quadrifogli e coccinella applicati, DIOR.

Credits: Dior.com



Animalier

L'animelier non conosce crisi perché, si sa, non è una moda ma un vero modo di essere. Anche in fatto di occhiali da sole un tocco graffiante è irrinunciabile.

Occhiali da sole Devotion ovali con fantasia animalier e cuore Devotion dorato, DOLCE&GABBANA.

Credits: Dolcegabbana.com

Con elementi gioiello

Gioielli per lo sguardo: occhiali preziosi che celebrano la storia di una prestigiosa maison e che, alla prima occhiata, risultano inconfondibili.

Occhiali da sole Panthère de Cartier ovali con montatura tartaruga ed elementi nei toni dell'oro, CARTIER.

Credits: Net-a-Porter.com



Sportivi

L'estetica sportiva esce dai suoi terreni di gioco ed entra di diritto nella quotidianità con modelli ergonomici che uniscono design sorprendente e comfort assicurato.

Occhiale da sole avvolgente ACG Vista Peak, NIKE.

Credits: Luisaviaroma.com



A colori

Per chi vuole riparare lo sguardo dal sole dandogli un tocco di colore, lenti sfumate in una palette cromatica che sembra rubata a un tramonto estivo.



Occhiali da sole Jura con doppio ponte e lenti sfumate, AKONI.

Credits: Akoni.com