Dalle montature dal design essenziali a quelle tempestate di perline e cristalli colorati: una selezione di modelli perfetti anche in questa stagione.

È vero, durante i mesi caldi sono i nostri compagni inseparabili e del resto, con il sole cocente e la luce intensa dell’estate, non potrebbe essere altrimenti: ma chi l’ha detto che gli occhiali da sole siano una prerogativa della stagione estiva!

Anche in autunno possono rivelarsi degli alleati preziosi e che siano per le giornate in città o per i prossimi weekend fuori porta, sono sicuramente un accessorio che vale la pena puntare per proteggere gli occhi e dare al tempo stesso un twist ai daily look.

E se vi state chiedendo quali sono gli occhiali da sole di tendenza dell’autunno, beh, non temete: abbiamo individuato noi i modelli più cool, capaci di coniugare alla perfezione funzionalità e stile.

***Quando le statement belts fanno il look: 7 mise da cui prendere ispirazione per i prossimi outfit autunnali!***

Montature in metallo, silhouette dal gusto retrò, a mascherina o Aviator, occhiali dalla forma squadrata, con le lenti tonde o ovali: i nuovi trend della stagione spaziano dai grandi classici alle proposte più contemporanee, e riescono davvero a mettere tutte d’accordo.

Quali sono i modelli da aggiungere subito alla shopping list?

Dal design minimale o più audace, con montature o lenti dai colori vibranti, impreziositi da applicazioni di cristalli o altri dettagli dai riflessi metallizzati: ecco alcuni degli occhiali da sole di tendenza della stagione che anche voi vorrete mettere in wishlist.

Occhiali da sole di tendenza: i modelli da puntare adesso

CHANEL Occhiali da sole ovali con montatura trasparente verde oliva

Credits: chanel.com

MYKITA Occhiali con la montatura in metallo

Credits: mykita.com

JIMMY FAIRLY Occhiali Aviator

Credits: jimmyfairly.com

TBD EYEWEAR Occhiali con le lenti ovali

Credits: tbdeyewear.com

LOEWE Occhiali cat-eye in acetato

Credits: loewe.com

MOSCOT Occhiali in acetato con le lenti tonde

Credits: moscot.com

BOTTEGA VENETA Occhiali cat-eye con dettagli in metallo

Credits: bottegaveneta.com

ETNIA BARCELONA Occhiali con le lenti polarizzate

Credits: etniabarcelona.com

FURLA Occhiali con la montatura in metallo

Credits: furla.com

SWAROVSKI Occhiali ovali con applicazione di cristalli multicolor

Credits: swarovski.com

GENNY Occhiali dalla forma squadrata

Credits: genny.com

EYEPETIZER Occhiali con le lenti colorate della collezione Pavé

Credits: eyepetizer.com

SARAGHINA Occhiali con le lenti ovali

Credits: courtesy of press office

CANADA GOOSE Occhiali da sole dalla forma tonda

Credits: canadagoose.com

CHOPARD Occhiali da sole in metallo con applicazione di cristalli

Credits: chopard.com

L.G.R. Occhiali da sole della capsule collection creata in collaborazione con Alex Riviére Studio

Credits: lgrworld.com