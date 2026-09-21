Occhiali da sole: i modelli più cool dell'autunno sono già qui
È vero, durante i mesi caldi sono i nostri compagni inseparabili e del resto, con il sole cocente e la luce intensa dell’estate, non potrebbe essere altrimenti: ma chi l’ha detto che gli occhiali da sole siano una prerogativa della stagione estiva!
Anche in autunno possono rivelarsi degli alleati preziosi e che siano per le giornate in città o per i prossimi weekend fuori porta, sono sicuramente un accessorio che vale la pena puntare per proteggere gli occhi e dare al tempo stesso un twist ai daily look.
E se vi state chiedendo quali sono gli occhiali da sole di tendenza dell’autunno, beh, non temete: abbiamo individuato noi i modelli più cool, capaci di coniugare alla perfezione funzionalità e stile.
***Quando le statement belts fanno il look: 7 mise da cui prendere ispirazione per i prossimi outfit autunnali!***
Montature in metallo, silhouette dal gusto retrò, a mascherina o Aviator, occhiali dalla forma squadrata, con le lenti tonde o ovali: i nuovi trend della stagione spaziano dai grandi classici alle proposte più contemporanee, e riescono davvero a mettere tutte d’accordo.
Quali sono i modelli da aggiungere subito alla shopping list?
Dal design minimale o più audace, con montature o lenti dai colori vibranti, impreziositi da applicazioni di cristalli o altri dettagli dai riflessi metallizzati: ecco alcuni degli occhiali da sole di tendenza della stagione che anche voi vorrete mettere in wishlist.
Occhiali da sole di tendenza: i modelli da puntare adesso
CHANEL Occhiali da sole ovali con montatura trasparente verde oliva
Credits: chanel.com
MYKITA Occhiali con la montatura in metallo
Credits: mykita.com
JIMMY FAIRLY Occhiali Aviator
Credits: jimmyfairly.com
TBD EYEWEAR Occhiali con le lenti ovali
Credits: tbdeyewear.com
LOEWE Occhiali cat-eye in acetato
Credits: loewe.com
MOSCOT Occhiali in acetato con le lenti tonde
Credits: moscot.com
BOTTEGA VENETA Occhiali cat-eye con dettagli in metallo
Credits: bottegaveneta.com
ETNIA BARCELONA Occhiali con le lenti polarizzate
Credits: etniabarcelona.com
FURLA Occhiali con la montatura in metallo
Credits: furla.com
SWAROVSKI Occhiali ovali con applicazione di cristalli multicolor
Credits: swarovski.com
GENNY Occhiali dalla forma squadrata
Credits: genny.com
EYEPETIZER Occhiali con le lenti colorate della collezione Pavé
Credits: eyepetizer.com
SARAGHINA Occhiali con le lenti ovali
Credits: courtesy of press office
CANADA GOOSE Occhiali da sole dalla forma tonda
Credits: canadagoose.com
CHOPARD Occhiali da sole in metallo con applicazione di cristalli
Credits: chopard.com
L.G.R. Occhiali da sole della capsule collection creata in collaborazione con Alex Riviére Studio
Credits: lgrworld.com
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