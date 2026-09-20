A Milano la colazione è ormai un rito lento che assomiglia sempre più a un brunch: tra pasticcerie storiche, bakery nordiche e caffè di design, 16 indirizzi da segnare subito.

Negli ultimi anni a Milano il momento della colazione si è allungato: si entra nei bar alle nove e si esce quasi all’ora di pranzo, tra uova, pancake e cappuccini.

La classica combo cappuccino e brioche resiste, ma accanto sono comparsi toast farciti, bagel, granola, piatti salati che trasformano la colazione in un brunch a tutti gli effetti. Questa guida raccoglie 16 indirizzi diversi tra loro ma con una cosa in comune: prendono molto sul serio la colazione a Milano.

Perché a Milano la colazione è (quasi) un brunch

A differenza di altre città italiane, qui il bar non è solo pausa veloce al bancone. È un salotto dove fermarsi, lavorare, incontrare amici, ordinare un secondo giro.

Le nuove bakery portano influenze francesi e nordiche: croissant al burro, cinnamon bun, pain au chocolat, pane a lievitazione naturale, caffè filtro e specialty coffee serviti con grande attenzione.

In molti locali il menù del mattino comprende uova strapazzate, avocado toast, sandwich caldi, pancake salati e dolci. Di fatto è un piccolo brunch quotidiano, anche dal lunedì al venerdì.

Come abbiamo scelto questi 16 indirizzi

Abbiamo selezionato pasticcerie storiche, caffè contemporanei e bistrot dove la mattina è un vero biglietto da visita: lievitati curati, caffè buono, servizio attento e possibilità di sedersi con calma.

Quasi tutti propongono sia dolce sia salato, spesso fino al primo pomeriggio. Alcuni sono perfetti per una colazione di lavoro, altri per un weekend lento, altri ancora per un appuntamento romantico.

Indicativamente, una colazione con caffè e brioche va dai 3 ai 6 euro, mentre per trasformarla in brunch con piatti salati e succhi freschi si sale intorno ai 15-25 euro.

16 indirizzi di colazione e brunch a Milano

Pasticceria Marchesi 1824 - centro. Dal 1824 è un riferimento, con sedi in via Santa Maria alla Porta, via Monte Napoleone e Galleria Vittorio Emanuele II: croissant, lievitati e un famoso maritozzo con panna.

- centro. Dal 1824 è un riferimento, con sedi in via Santa Maria alla Porta, via Monte Napoleone e Galleria Vittorio Emanuele II: croissant, lievitati e un famoso maritozzo con panna. Romanengo 1780 - Sant’Ambrogio. In una corte di via Caminadella 23, salotto da tè raffinato con croissant, cannelé, budini di riso, brioche salate e quiche, da accompagnare a tè pregiati della spezieria.

- Sant’Ambrogio. In una corte di via Caminadella 23, salotto da tè raffinato con croissant, cannelé, budini di riso, brioche salate e quiche, da accompagnare a tè pregiati della spezieria. Cova - Montenapoleone. Storica pasticceria del Quadrilatero, ideale per una colazione elegante tra boiserie, vetrine scintillanti, croissant classici, mignon, tramezzini e piccola pasticceria salata.

tra boiserie, vetrine scintillanti, croissant classici, mignon, tramezzini e piccola pasticceria salata. Pasticceria Cucchi - Corso Genova. Atmosfera da Milano anni Cinquanta, con tavolini di marmo e banco ricco di torte, brioche e cannoncini; perfetta per una colazione salata con panini e tartine.

con panini e tartine. Pavé - Porta Venezia. Una delle bakery simbolo della nuova Milano: laboratorio a vista, brioche creative, torte, pane eccellente e un banco caffè che lavora dal mattino al pomeriggio.

Loste Café - Porta Venezia. Piccolo locale nordico con pochi tavoli, lievitati profumati al cardamomo, focacce farcite e ottimi caffè filtro : perfetto per una colazione lenta , quasi scandinava.

: perfetto per una , quasi scandinava. Ofelé - zona Navigli. Uno spazio raccolto, dall’atmosfera casalinga, dove ordinare pancake dolci e salati, uova, sandwich e caffè serviti al tavolo fino all’ora del brunch .

. Hygge - zona Cinque Giornate. Ispirazione danese per un locale luminoso con grandi tavoli condivisi, perfetto per lavorare al laptop tra cinnamon roll, porridge, pane tostato e uova.

142 Restaurant - viale Bligny. Qui la colazione si allunga nel brunch : piatti creativi, uova in molte versioni, dolci curati e una carta di caffè e succhi che invita a fermarsi.

: piatti creativi, uova in molte versioni, dolci curati e una carta di caffè e succhi che invita a fermarsi. LùBar - Palestro. In un padiglione liberty accanto ai Giardini, offre colazione siciliana e internazionale tra brioche col gelato, granita, torte, ma anche uova, toast e insalate.

e internazionale tra brioche col gelato, granita, torte, ma anche uova, toast e insalate. Marotin - Porta Venezia. Piccolo bar di quartiere adorato dai residenti, con croissant ben fatti, torte soffici, yogurt con frutta e qualche proposta salata per chi preferisce iniziare la giornata senza zucchero.

Égalité - Porta Venezia. Boulangerie di ispirazione francese dove la colazione profuma di burro: baguette, croissant, pain au chocolat, quiche e formaggi che rendono naturale il passaggio al salato.

profuma di burro: baguette, croissant, pain au chocolat, quiche e formaggi che rendono naturale il passaggio al salato. Panificio Davide Longoni - Porta Romana. Pane a lievitazione naturale, brioche rustiche, focacce e tranci di pizza: ideale per chi ama una colazione più contadina , con salumi, formaggi e caffè servito semplice.

- Porta Romana. Pane a lievitazione naturale, brioche rustiche, focacce e tranci di pizza: ideale per chi ama una , con salumi, formaggi e caffè servito semplice. Cafézal - varie sedi. Torrefazione artigianale dedicata al caffè di qualità : espresso, filtri, preparazioni alternative e una proposta di dolci e toast leggera, per chi mette il caffè al centro della colazione .

: espresso, filtri, preparazioni alternative e una proposta di dolci e toast leggera, per chi mette il caffè al centro della . Onest - Isola. Caffè contemporaneo con attenzione a materie prime e fermentazioni, dove ordinare ottimi cappuccini, pane e brioche artigianali, piatti salati di ispirazione stagionale e qualche dolce creativo.

Gelsomina - Dateo/Porta Venezia. Pasticceria luminosa con arredi mediterranei, famosa per torte scenografiche, brioche soffici, maritozzi e una buona scelta di piatti salati, dal toast alle insalate con burrata.