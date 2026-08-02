Ogni estate il cielo promette spettacolo, ma le foto con lo smartphone deludono. Qui trovate i passaggi essenziali per trasformare il tuo telefono in un piccolo osservatorio.

Ogni agosto la chat di gruppo si riempie di foto della notte di San Lorenzo, qualcuna spettacolare, molte con un cielo grigio e due puntini. La buona notizia è che, con un minimo di metodo, il vostro smartphone può spingersi molto oltre la classica foto sfocata al cielo.

Quello che serve non è un telescopio della Nasa, ma qualche accorgimento su luogo, impostazioni e composizione. In questa guida trovate tutto ciò che vi serve per iniziare già dalla prossima uscita serale.





Perché il vostro smartphone può davvero fotografare le stelle

Gli smartphone recenti hanno sensori luminosi, modalità Notte e spesso una vera modalità astrofotografia.

Questo significa che, con un supporto stabile, possono registrare esposizioni di qualche secondo senza far venire tutto mosso. La qualità non sarà quella di una reflex, ma è più che sufficiente per foto da condividere e stampare in piccolo.

Se il vostro telefono Android ha la modalità Pro o Manuale, potete gestire direttamente tempo di scatto, ISO e messa a fuoco, meglio ancora se salvate in RAW. Su molti iPhone lo stesso controllo arriva tramite app dedicate, mentre la modalità Notte lavora in automatico.





Preparare la scena: buio, meteo e organizzazione

La prima impostazione non è nel telefono, ma nel cielo. Scegliete una notte serena, con poca umidità e, se possibile, senza Luna piena che lava via le stelle più deboli.

Lontano da città e centri commerciali le foto migliorano all’istante. Come ricordano gli esperti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’inquinamento luminoso è il vero nemico delle osservazioni: meglio campagna, montagna o spiagge poco illuminate.

Pensate anche alla logistica: vestiti caldi, scarpe comode, una torcia con luce rossa per non abbagliare gli occhi, power bank per lo smartphone. E, soprattutto, un treppiede con supporto per il telefono più un autoscatto o un piccolo telecomando bluetooth, così non dovete toccare lo schermo durante lo scatto.





Impostazioni base: la ricetta standard per il cielo stellato

Una volta sul posto, montate lo smartphone sul treppiede, disattivate flash e HDR e assicuratevi di usare l’obiettivo principale 1x, evitando lo zoom digitale che rovina la qualità.

Impostate la messa a fuoco su infinito: nelle modalità Pro c’è spesso una piccola icona a forma di montagna o la lettera "∞". In alternativa, toccate una zona scura del cielo e tenete premuto per bloccare fuoco ed esposizione.

Per i parametri di scatto, gli approfondimenti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica suggeriscono di partire da tempi tra 4 e 12 secondi.

Gli ISO teneteli medio-alti ma non al massimo: in molti casi 800-1600 sono un buon compromesso tra luminosità e rumore digitale. Se l’immagine è troppo scura, provate prima ad allungare leggermente il tempo di scatto e solo dopo ad aumentare ancora gli ISO.

Su Android cercate la modalità Pro o Manuale: regolate tempo, ISO e fuoco come indicato e scattate usando l’autoscatto di 3-10 secondi. Su Android potete anche installare app come DeepSkyCamera, dedicate al cielo notturno. Su iPhone, dalla serie 11 in poi, affidatevi alla modalità Notte allungando il cursore dei secondi. In alternativa usate app come Halide Mark II o Night Camera per controllare direttamente tutti i parametri e salvare in RAW.





Composizione, errori tipici e mini check-list

Un cielo pieno di puntini è bello, ma in foto rischia di sembrare anonimo. Aggiungete sempre un elemento in primo piano: un albero, una casetta, il profilo delle montagne o la silhouette di un’amica che guarda in su.

Provate a posizionare l’orizzonte nel terzo inferiore dell’inquadratura e a tenere il telefono perfettamente dritto. Evitate lampioni, fari di auto e insegne dentro il fotogramma, perché creano aloni e macchie colorate difficili da eliminare.

Gli errori più frequenti sono tre: foto mosse, cielo arancione e stelle a trattino. Per il mosso controllate che il treppiede sia stabile, usate sempre l’autoscatto e, se c’è vento, appesantite la base con uno zaino. Il cielo arancione è quasi sempre colpa delle luci cittadine: serve un luogo più buio e ISO meno spinti.

Le stelle allungate indicano un tempo troppo lungo per la vostra combinazione di telefono e cielo. Riducete di qualche secondo oppure trasformate l’errore in effetto creativo, usando app come Star Trails che sommano molti scatti per creare scie luminose.

Prima di spegnere tutto, una ritoccata veloce in un’app di fotoritocco aiuta a far risaltare le stelle, ma fermatevi prima che il cielo sembri finto.

Ecco una check-list rapida da salvare nelle note:

1) Controllare meteo, fase lunare e temperatura.

2) Scegliere un luogo buio, lontano da città e lampioni.

3) Montare smartphone sul treppiede e collegare autoscatto o telecomando.

4) Disattivare flash, HDR e zoom digitale.

5) Attivare modalità Notte o Pro/Manuale.

6) Impostare fuoco su infinito, tempo 4-12 s, ISO 800-1600.

7) Scattare una serie di foto variando leggermente i parametri.

8) Selezionare le migliori e dedicarvi a un editing leggero.