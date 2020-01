Come iniziare il 2020 con il piede giusto? Con questi 13 capi pescati dalle nuove collezioni moda sarete già a buon punto.

D'accordo l'inverno è ancora lungo. Ma all'inizio dell'anno, con l'arrivo nei negozi e sugli shop online delle nuove collezioni primavera-estate, la tentazione di sbriciare che cosa ci attende nei prossimi mesi caldi è forte.

E magari anche iniziare pian piano a mettere le basi del guardaroba targato SS20, con alcuni pezzi must. Quali? Ne abbiamo trovati 13 che vi faranno innamorare al primo sguardo, proprio come è successo a noi.

Dal blazer a tinte pastello ai bermuda stampa check, dal cardigan bon ton con fiori ricamati alla pencil skirt di pelle.

E ancora, tra le tendenze a cui sarà difficile dire di no, la stampa tropical o jungle, declinata su abiti e gonne, e la fantasia animalier che campeggia su un paio di pantaloni a palazzo.

Altro trend imperdibile la camicia in finta pelle, da mixare con un paio di jeans cropped con risvolto.

Il colore da appuntarsi in wish list? Il lilla, una nuance femminile e romantica che ci accompagnerà su tantissimi look, di giorno e di sera.

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione per uno shopping mirato.

Blazer doppiopetto MOTIVI

Blusa con maniche a palloncino ZARA

Gonna stampa jungle VINCE

Polo a righe ALBERTA FERRETTI

Jeans cropped con risvolto RE-DONE

Cardigan con ricami BLUMARINE

Bermuda in tartan LUISA SPAGNOLI

Abito midi con colletto rétro MIU MIU

Camicia in simil pelle MANGO

Pantaloni animalier a palazzo DOLCE & GABBANA

Pencil skirt di pelle STOULS

Abito lungo a balze stampa tropical JOHANNA ORTIZ x H&M

