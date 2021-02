Moschino ci porta a teatro e con un cortometraggio che celebra le grandi attrici hollywoodiane ci svela la nuova collezione per l’autunno-inverno 2021-2022.

Alle sue sfilate fuori dal comune e piene di effetti speciali ci ha abituato da tempo e anche questa volta Jeremy Scott non si è smentito e per presentare la nuova collezione autunno-inverno 2021-2022 di Moschino ci ha regalato uno spettacolo sorprendente.

Per raccontare la sua idea di moda il direttore creativo ha infatti deciso di registrare un cortometraggio, uno show nello show, che si apre nel foyer di un teatro dove in prima fila sono sedute Dita Von Teese, Winnie Harlow e Stella Maxwell con addosso abiti da gran soirée.

In un periodo così complicato, segnato da una forte incertezza e da un grande desiderio di cambiamento, lo stilista americano, noto per la sua incredibile ironia, per un momento ci ha fatto evadere dalla realtà e ci ha proiettato in un mondo allegro e stravagante in cui le modelle – tra cui spiccano volti noti del fashion system come Miranda Kerr, Amber Valletta e Hailey Baldwin - indossano look divertenti e coloratissimi e ci portano con loro in vari momenti della giornata: in ufficio, in campagna, per le strade della Grande Mela e infine in una notte a teatro ad altissimo tasso di glamour.

Ad ispirarlo, “The Women” film del 1939 che inizia in un beauty saloon di Manhattan in cui le donne dell’alta società si danno appuntamento per provare un nuovo smalto della tonalità “Jungle Red”, che non a caso è anche il nome di questo show.

Il corto di Moschino inizia con una serie di look da business woman composti da completi gessati dal taglio maschile, completati da cravatta, cappello e stringate con il tacco largo; e abiti gessati, portati sopra a camicie a righe.

Dopo una lunga giornata in ufficio, si vola in campagna, per un bel weekend di relax. Ed è proprio qui che Miranda Kerr entra in scena con un look d’ispirazione anni ’40. Cui si aggiungono modelle che indossano completi dai colori pastello, composti da giacca, pencil skirt e pumps coordinate e poi ancora camicette con le maniche a sbuffo e gonne vaporose con le mucche.

Rimandano alla campagna anche le giacche con i ciondoli che fanno subito venire in mente i campanacci delle mucche e le gonne e gli abiti in tweed che sembrano quasi realizzati con i sacchi delle patate e che sono indossati con maxi fiocchi sui capelli.

Dopo il riposo nel verde della campagna, Moschino ci fa rientrare in città e per una visita al museo suggerisce look super chic fatti di giacche con le spalle importanti, gonne con zip, sandali altissimi e cappelli a tesa larga, proposti in nero, giallo e blu. E non mancano neanche abiti con pennellate di colore che escono direttamente dai quadri in esposizione.

Il viaggio di Moschino prosegue poi per le strade di New York, una vera full immersion nella giungla metropolitana per uno shopping safari davvero sui generis. Gli animali della savana rivivono infatti su capi e copricapi. Come la giraffa che diventa un tubino senza maniche, il leopardo che si trasforma in coprispalle, la zebra che magicamente diventa un cappottino e il fenicottero che impreziosisce il mini dress total black.

Per un perfetto look in stile Safari, non potevano mancare look a tinte soft arricchiti da qualche tocco di animalier, come l’abito midi con le maniche voluminose, indossato con cappello con veletta e stivaletti stringati; o il completo "top+shorts", abbinato a stivali al ginocchio e cappello a tesa larga.

Il corto di Jeremy Scott si conclude poi con una notte al teatro dove Dita Von Teese, Winnie Harlow e Stella Maxwell che all’inizio del film erano solo spettatrici, diventano le assolute protagoniste di una serata di gala super chic.

A rubare la scena, abiti da sera preziosissimi che sembrati rubati dal red carpet delle dive: come quello in seta rosa, indossato con una stravagante clutch a forma di stivaletto; quello dai riflessi laminati con le spalle scoperte o quello indossato dalla regina del burlesque, un sontuoso abito rosso con i cuori neri che nasconde una profonda (e sensualissima) scollatura forma di cuore sul didietro.



E ora godetevi tutto lo show della collezione Autunno Inverno 2021-22 "Jungle Red" di Moschino