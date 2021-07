Estate in città e nulla da mettere? Tranquille, con questi 11 pezzi passe-partout avrete look freschi e cool dal mattino alla sera, provare per credere!

C'è chi sta già preparando la valigia per il mare (#fortunelle) e chi invece dovrà ancora attendere parecchio prima di partire per le vacanze estive.

Se siete nel secondo gruppo e vi sentite super sfortunate, sappiate che invece l'estate in città ha anche i suoi lati positivi (ok, non tantissimi ma ci sono): meno traffico, minor difficoltà nel trovare parcheggio o posto al ristorante e, sì, naturalmente anche il fatto di poter sfoggiare tanti look estivi favolosi che al mare non sarebbero particolarmente indicati.

Per consolarci/vi almeno un po' di non essere già con i piedi nella sabbia, abbiamo pensato a una lista con 11 essentials per sopravvivere alla "giungla metropolitana" durante i mesi più caldi dell'anno senza che lo stile ne risenta minimamente, anzi aumentandolo a dismisura!

Oltretutto si tratta proprio di pezzi indispensabili del guardaroba estivo ma che potrete sfruttare senza problemi anche a Settembre, dunque un investimento fashion sicuro.

Pronte a prendere nota dei capi e degli accessori più freschi e chic da avere? Coraggio che tanto per costume e pareo c'è sempre tempo...

Abito in lino bianco con ruches & OTHER STORIES

Bolla Mini in pelle nella tonalità biscuit NIDO

Jumpsuit crop nera COS

T-shirt bianca di seta FALCONERI

Bermuda in lino BENETTON

Sandali Arizona BIRKENSTOCK

Crop top a bustier ZARA

Gonna midi satin a portafoglio MANGO

Collana della collezione Birth Flower Stories AVENIDA: una serie di ciondoli in argento 925 bagnati in oro rosa 24k, che raffigurano 12 fiori diversi, ognuno legato a un mese dell'anno. Ciascun fiore racconta una storia legata alla personalità di ciascuno di noi

Secchiello in limited edition con inserto in stoffa di Silvia Stella Osella STUDIO SARTA

Occhiali da sole con montatura tortoise Laps Collection ITALIA INDEPENDENT

