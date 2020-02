10 curiosità fashion direttamente dalle passerelle di Londra

Ah quante se ne vedono durante la Fashion Week!

Se poi parliamo della London Fashion Week, un concentrato di brand edgy, sperimentali e anticonvenzionali, l’effetto sorpresa è sempre assicurato!

Gli stilisti made in UK da sempre amano stupirci con le loro “visioni” e interpretazioni della moda che verrà, producendo un parterre di novità e curiosità unico!

Grazia.it vi propone 10 “editor's picks”, ovvero le 10 chicche, novità più curiose avvistate durante la London Fashion Week che ci hanno maggiormente colpito.

Dalle “prime volte” di brand emergenti, a collab esclusive, capsule ad hoc molto speciali, abiti da favola e proporzioni bizzarre.

Scopriamo “very best of” della London Fashion Week appena trascorsa!

Le top "picks" delle sfilate di Londra: lo streetwear fluo di Tommy Hilfiger

(Courtesy of Press Office)

Tommy Hilfiger ha portato la collezione TommyNow nella capitale londinese per uno show all'insegna dell'inclusività (in line up troviamo modelli di ogni età, gender, etnia e tipo di corpo) e sostenibilità (il cotone utilizzato è 100% organico, i materiali riciclati ed è stata trovata un’alternativa alla piuma naturale).

Ad aprire lo spettacolo è stata la top Naomi Campbell vestita con un completo street fluo e catarifrangente.

Come avrebbe potuto non colpirci? #TommyNow

Le top "picks" delle sfilate di Londra: il cappotto XXL di JW Anderson

(Courtesy of Press Office)

Uno dei trend maggiormente visti sulle passerelle in queste settimane è quello del maxi coat. Quello di JW Anderson però li batte tutti grazie ad un maxi collo in pelle a contrasto, davvero da record. #ExtraLarge

Le top "picks" delle sfilate di Londra: il debutto di Petar Petrov

(Courtesy of Press Office)

C'è sempre qualcosa di profondamente emozionante e memorabile nel debutto in calendario di un brand emergente, sopratutto se molto promettente come quello di Petar Petrov. #PrimeVolte

Le top "picks" delle sfilate di Londra: il check rivisitato di Burberry

(Courtesy of Press Office)

L'attesissima quarta collezione disegnata da Riccardo Tisci è stata ormai svelata e sono tanti i look memorabili. Vedere il check iconico della casa combinato in un total outfit mix & match sulla top model Joan Smalls è però forse uno dei più wow! #TotalCheck

Le top "picks" delle sfilate di Londra: i pezzi knitted di Richard Malone

(Courtesy of Press Office)

Richard Malone è un altro brand emergente che farà tanta strada. Oltre ad aver presentato una collezione da standing ovation tra cui spiccavano i pezzi in maglia, ha vinto il Woolmark Prize 2020 sotto gli occhi di una giuria composta da pilastri della moda come Carine Roitfeld, Edward Enninful e Takashi Murakami. #WoolmarkPrize

Le top "picks" delle sfilate di Londra: l'abito da fiaba di Simone Rocha

(Courtesy of Press Office)

Simone Rocha ci ha abituate a creazioni fiabesche, assolutamente uniche e questo abito in blu elettrico dalle proporzioni maxi è certamente una di quelle! #DreamyGown

Le top "picks" delle sfilate di Londra: Malone Souliers X Roksanda

(Courtesy of Press Office)

Le calzature che hanno sfilato sulla passerella di Roksanda sono state create ad hoc dal brand di scarpe artigianali Malone Souliers, che negli ultimi anni sta vestendo i piedi di tutte le celeb.

Questi stivali fucsia modello slouchy sono unici nel loro genere e non potevano non catturare la nostra attenzione. #SpecialCapsule

Le top "picks" delle sfilate di Londra: le maxi spalline di Richard Quinn

(Courtesy of Press Office)

Come ogni anno, Richard Quinn ci ha servito una collezione incredibile fatta di stampe floreali, colori forti, ricami, cristalli e tanto romanticismo. Molti dei mini dress presentati avevano delle maxi spalline a palloncino costruite e super "gonfie". Sarà questo un'altro trend FW 20-21 a cui non potremo rinunciare? #PufferSleeve

Le top "picks" delle sfilate di Londra: J BRAND X Halpern

(Courtesy of Press Office)

Il denim brand newyorkese J Brand e l'inglese specializzato in paillettes e abiti da sera Halpern, hanno annunciato una partnership molto speciale che farà parte della collezione autunno inverno 20-21. Questa particolare unione di due brand agli antipodi ci incuriosisce come non mai! #DenimOpulence

Le top "picks" delle sfilate di Londra: la cintura con fibbia di Victoria Beckham

(Courtesy of Press Office)

La sfilata FW 20-21 di Victoria Beckham ha riscosso grandi applausi e messo d'accordo davvero tutti. C'è però un curioso particolare che ci ha incuriosito tremendamente e che era presente sulla maggior parte degli outfit in passerella: una cintura sottile con una fibbia che rappresenta mani stilizzate che si toccano. Che significato avrà? #ClaspingHands