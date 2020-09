Con l'arrivo di settembre è tempo di scoprire tutte le tendenze che indosseremo nei prossimi mesi... Pronte?

Sembra passato un secolo da quando, a inizi marzo, si è chiuso il Fashion Month, le quattro settimane di sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi che hanno decretato le tendenze moda dell'autunno inverno 2020-2021.

Nonostante i mesi difficili della pandemia di Covid 19 che ha colpito tutto il mondo, il lockdown e l'estate che abbiamo vissuto, tra incertezze e voglia di normalità, ora è tempo di "riprendere le fila del discorso" e fare un veloce ripasso di quelli che le passerelle hanno segnalato come i trend must have del prossimo autunno inverno.



Sì perché con l'arrivo di settembre - un po' come succedeva sui banchi di scuola - comincia un "nuovo anno" ed è tempo di aprire un nuovo capitolo (almeno nel nostro guardaroba) e fare spazio ai temi e alle tendenze più cool.

Tra eclettiche new entry - prima fra tutte, la bottle bag, ossia la borsa porta borraccia avvistata sulle catwalk più influenti - e ritorni al passato, grandi classici e incursioni nell’universo maschile, ecco i must have e le “style inspo” più interessanti per la prossima stagione fredda.



Scopriteli con noi!

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Frange

Gli anni ‘20 torneranno a “ruggire”. Parola di Miuccia Prada, che ha fatto delle frange il leitmotiv della collezione Autunno Inverno 2020-21, dando il La a quella che si prospetta essere una delle tendenze più forti del nuovo anno. Le ritroveremo declinate in ogni variazione possibile e su ogni capo del guardaroba, inclusi quelli più eleganti.

(Nell'immagine: Givenchy, Dior, Alberta Ferretti, Prada)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Maxi colletti

Dopo aver spopolato su Instagram, i maxi colletti arrivano in passerella e si preparano scatenare una fashion mania alla quale sarà impossibile sottrarsi. Le interpretazioni sono tantissime e spaziano dai modelli a punta a quelli stondati "alla Peter Pan", fino ai colletti da marinaio. Noi abbiamo già puntato la versione XXL di Erdem, interamente ricamata e chiusa da un nastro in velluto.

(Nell'immagine: Erdem, Gucci, Miu Miu, MSGM)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Maniche a sbuffo

Baluardo dello stile ‘80s, le maniche a sbuffo (o a palloncino) resistono ormai da diverse stagioni e resteranno “on trend” anche per il prossimo inverno. La tendenza colpirà ogni tipologia di capo, dalle bluse in cotone ai minidress, fino agli abiti in lana grossa a coste e alle camicie in pelle (o ecopelle).

(Nell'immagine: Chanel, Rodarte, Isabel Marant, Fendi)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Cappe e mantelle

Non ci sono dubbi: cappe e mantelle saranno i capispalla mai-più-senza del prossimo inverno. Avvistate già durante i primi giorni della New York Fashion Week, hanno fatto poi la loro comparsa anche sulle catwalk di Londra, Milano e Parigi. Gli stilisti si sono davvero sbizzarriti proponendo tantissimi modelli, da quelli extra-long con bottoni gioiello alle versioni colorate, perfette per il giorno.

(Nell'immagine: Carolina Herrera, Giambattista Valli, Loewe, Max Mara)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Check e tartan

Evergreen dei mesi invernali, i motivi a quadri fanno il loro immancabile ritorno tra echi grunge, suggestioni maschili e incursioni country. Il diktat per il 2020-21 è mixare, come insegna Burberry che accanto al classico check propone una serie di stampe plaid e tartan mescolate senza (apparenti) regole.

(Nell'immagine: Burberry, Etro, Tod's, Marc Jacobs)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Blazer con cintura

Il power dressing ha rappresentato una vera e propria costante di questo fashion month, tra blazer dalle spalle oversize e completi a la garçonne portati con tanto di cravatta. Comune denominatore delle tantissime proposte che si sono avvicendate sfilata dopo sfilata, la combo “giacca e cintura” che mette in evidenza il punto vita.

(Nell'immagine: Chloé, Versace, Alexander MCQueen, Prada)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Pelle

Pelle dalla testa ai piedi: è questo il trend imperante tra le collezioni targate AI 2020-21. Riponete però la biker jacket e qualsiasi altro pezzo dalla verve rock'n'roll. Il nuovo diktat rifugge qualsiasi eccesso in favore di un gusto più raffinato e femminile. Tra le proposte da segnalare, il total look di Valentino e quello color cioccolato firmato Jil Sander.

(Nell'immagine: Jil Sander, N°21, Valentino, Saint Laurent)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Gonne e vestiti a pieghe

Il segreto per far prendere un’ottima piega anche alle giornate più grigie? Indossare un capo plissé! Questo è quanto sembrano suggerire la maggior parte delle case di moda, da Tory Burch a Philosophy. Accanto alla classica pleated skirt, diventata ormai un vero jolly (qui vi spieghiamo come indossarla h24), anche tanti abiti dal mood vagamente retrò, come quello di Altuzarra.

(Nell'immagine: Philosophy di Lorenzo Serafini, Altuzarra, Anteprima, Tory Burch)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Lingerie a vista

Bustini di pizzo usati a mo’ di top, corsetti portati sulla camicia, reggiseni sportivi indossati a vista. La lingerie esce allo scoperto, letteralmente. Un "hot" trend abbracciato dai brand più blasonati che si rivelerà perfetto per affrontare il rigore invernale a colpi di seduzione. L'idea da copiare al volo? Quella di Marc Jacobs, con la bralette indossata come sottogiacca.

(Nell'immagine: Saint Laurent, Marc Jacobs, Dior, Dolce&Gabbana)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: Abiti in stile principessa

La tendenza più romantica della stagione prende forma attraverso un tripudio di ruches, crinoline e balze. Il tutto si traduce in un sontuoso guardaroba degno di Maria Antoinetta in cui trovano posto long dress dai volumi importanti e dalle tinte ultra pop.

(Nell'immagine: Simone Rocha, Elie Saab, Gucci, Moschino)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2020-2021: La bottle bag (o porta borraccia)

Ogni stagione ha le sue it bag e l’Autunno Inverno 2020-21 può contare su un’inedita new entry: la borsa porta borraccia o - per dirlo in gergo fashion - bottle bag. Sarà questo l'accessorio feticcio - e super green - del prossimo anno. Tra i modelli più ambiti, quello con catena gioiello di Collina Strada e quello in tessuto fluo di Marine Serre.

(Nell'immagine: Marine Serre, Kenzo, Collina Strada, Chloé)

Ph. Credits: Press Office/Getty Images