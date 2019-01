Ci sono colori che danno gioia ed energia al solo sguardo. Ma perché scegliere se possiamo indossarli tutti grazie a capi e accessori con fantasia rainbow?

Avete presente la color therapy? Anche applicata alla moda e al nostro armadio, la terapia del colore, sarà un modo infallibile per mettere allegria e predisporci positivamente nei confronti del resto del mondo. #Goodvibes!

E cosa c’è di meglio di capi e accessori in tema rainbow per racchiudere tutta l’energia del colore e sprigionarla in un outfit?

La fantasia arcobaleno è un must di questa stagione e ha il grande vantaggio di essere facile da abbinare, diventando quasi un passe-partout come il nero, nude, argento e oro. Provare per credere!

La rainbow therapy sarà in grado di scacciare la nostalgia post-natalizia? Ovviamente si!

Basterà un capo o accessorio tra quelli proposti nella nostra gallery per iniziare a proiettarci verso la primavera con gioia e positività!

(Credits: Athena Procopiou)

L'abito a portafoglio multicolore di Athena Procopiou è reso ancora più frizzante e audace da una tempesta di coloratissime paillette. #Rainbowpaillette





(Credits: Christian Louboutin)

L'effetto WOW è sempre assicurato con le creazioni di Christian Louboutin. Queste "loubies" modello So Kate sono multicolor e glitterate. #SoKate





(Credits: Gucci)

Il jumper in tessuto tecnico con sequin logo di Gucci è 100% rainbow! #Rainbowmania





(Credits: Chie Mihara)

Le scarpe di Chie Mihara sono coloratissime e giocano sulle sfumature dell'arancio e del giallo. #Agrumi





(Credits: Kurt Geiger) 

La Kensington bag di Kurt Geiger ha un finish metallico e i colori delicati del vero arcobaleno. Nota bene: i toni pastello saranno i grandi protagonisti della prossima stagione! #Kensingtonbag





(Credits: Net-a-Porter) 

Il maglioncino di Madeleine Thompson è a righe coloratissime! #RainbowKnitwear





(Credits: YOOX)

Questa gonna plissé è firmata da Mary Katrantzou, una maestra in fatto di colore e fantasie accese. #RainbowCouture





(Credits: Net-a-Porter)

Voglia d'estate? Con questi shorts a quadretti arcobaleno di MDS giocherete d'anticipo e tornerete bambine. #Rainbowcheckprint





(Credits: Missoni)

Missoni ha fatto del colore una filosofia e non poteva mancare all'appello nella nostra selezione arcobaleno. Questo cardigan è un inno alla primavera e al made in Italy. #Missonistyle





(Credits: Miu Miu)

Il maglioncino a maxi righe di Miu Miu ci aiuterà ad affrontare con colore e allegria gli ultimi mesi invernali! #Maxirighe





(Credits: Sophia Webster)

La shoe designer Sophia Webster è rinomata per le sue creazioni frizzanti e coloratissime. La collezione primavera estate 2019 non è certo da meno, come dimostrano questi sandali black con dettagli metallici multicolor davvero cool! #Joy





(Credits: Net-a-Porter)

La preziosa Rockstud Spike di Valentino Garavani è vivace e unica nel suo genere, il fiore all'occhiello di ogni outfit. #Rainbowrockstud