Possiamo ammirare nei cieli la luna piena del cacciatore: tra vecchi miti e inquietanti associazioni, ecco il suo significato spirituale

Questo weekend ci sarà la luna piena del cacciatore, e il momento migliore per osservare questo speciale fenomeno si estende alle giornate comprese tra il 25 e il 27 ottobre.

Non si tratta di una luna piena come le altre, bensì di un evento astronomico particolare: la luna, infatti, resterà piena per circa tre giorni e sarà di un colore rosso inteso.

Il nome particolare della luna del cacciatore (conosciuta anche come luna di sangue), che non è associata ad un mese particolare, è legato alle tradizioni dei nativi americani. Questa luna piena indicava infatti il periodo dell’anno in cui le attività di caccia si facevano più intense visto l'imminente arrivo dell’inverno.

Ma cosa significa per noi quest'imminente luna piena?

La luna del cacciatore, con il suo inquietante colore ramato, porta un cambiamento astronomico e spirituale che a volte può sembrare caotico e disorientante.

Per aiutarvi a comprendere questo fenomeno cosmico e prepararvi per la prossima fase, vi aiutiamo a scomporre il significato spirituale di questa luna.

**5 cose da fare (e 3 da non fare) quando c'è la Luna piena**

(Continua sotto la foto)

Luna piena del cacciatore: ecco il significato spirituale

Nell'astronomia, la luna piena del cacciatore è sinonimo di caos e cambiamento.

Poiché compare nei nostri cieli solo quando c'è sia una luna piena che un'eclissi lunare totale, la luna piena del cacciatore amplifica i già forti poteri di questa fase del ciclo lunare.

La luna piena simboleggia un'illuminazione improvvisa, informazioni nascoste che vengono in superficie e cambiamenti nella vita interiore di ognuno di noi. Allo stesso tempo, le eclissi lunari sono come turbini cosmici che portano novità.

Aggiungete il color rosso sangue della luna del cacciatore e otterrete un mix delicato ma disorientate di caos e cambiamento.

Nonostante le sue inquietanti associazioni, la luna piena del cacciatore non deve per forza portare negatività nella vostra vita.

Come tutte le eclissi in astronomia, pensate a questa luna come a un momento di cambiamento. Ricordatevi però che avete voi il controllo sul fatto se il cambiamento sia positivo o meno.

I segni zodiacali più colpiti dalla Luna piena del Cacciatore

Dal punto di vista astrologico, questa Luna piena del Cacciatore potrebbe farsi sentire soprattutto da Toro, Scorpione, Leone e Acquario.

Il Toro, che ospita la Luna, sarà chiamato a fare chiarezza su stabilità, sicurezza e desideri personali; lo Scorpione, segno opposto, potrebbe invece trovarsi davanti a questioni legate alle relazioni e alla fiducia. Per Leone e Acquario il cielo potrebbe portare qualche tensione in più, soprattutto su lavoro, visibilità, casa e rapporti familiari.

Più che un momento da temere, però, questa Luna piena invita tutti e quattro i segni a capire cosa vale davvero la pena preservare e cosa, invece, è arrivato il momento di lasciare andare.