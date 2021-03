L'oggetto del desiderio da afferrare e non lasciare più, la pouch bag è il nostro colpo di fulmine della settimana!

AAA pouch bag cercasi: la borsa più desiderata non ha manici né tracolle e si porta rigorosamente a mano, preferibilmente sotto braccio.

La borsa pouch è una maxi pochette morbida e (abbastanza) capiente, un modello tornato alla ribalta grazie a (New) Bottega Veneta che l’ha rilanciata e resa una signature della casa. #ThePouch

Con questo scrigno delle meraviglie potrete sfoggiare la clutch prima delle 5 p.m. perché si può (anzi si deve) portare di giorno, con outfit da tempo libero.

Ecco uno dei motivi per cui le fashion lover ne vanno pazze e la rendono protagonista degli outfit di maggior tendenza.

Pronte a scoprire gli altri motivi? Scorrete la nostra selezione con i modelli più belli di questa stagione!

(Credits: Coccinelle)

La pouch di coccinelle è in nappa lamé color bronzo. #OphelieCraquele

(Credits: Louis Vuitton)

Splendida la clutch in pelle "epi" con chiusura a lucchetto di Louis Vuitton in vibrante verde semaforo, uno dei colori di primavera. #Blade

(Credits: Frenzlauer)

La maxi pouch color brandy di Frenzlauer è un capolavoro di design. #Bateau

(Credits: Christian Dior)

La pochette firmata Christian Dior fa del monogran il suo punto di forza. #30Montaigne

(Credits: courtesy of press office)

Giaquinto è un brand made in Italy che realizza accessori in pelle dal design unico e originale. Come questa pochette, un modello iconico della casa, in una bellissima combinazione di colori arancione e fucsia. #Peggy

(Credits: Fendi)

La bellissima clutch di Fendi modello croissant è fatta all'uncinetto. #Crochet

(Credits: Gedebe)

Il marchio di fabbrica di Gedebe sono le broche preziose in cristalli come su questa pouch color crema in stampa cocco. #CrocClutch

(Credtis: Themoiré)

Se non conoscevate il brand Themoiré è arrivata l'ora! È made in Italy e specializzato in borse coloratissime ed eccentriche in pelle vegan, proprio come questa super pouch color fucsia che mette allegria solo a vederla, figuriamoci a portarla! #StrawberryPouch

(Credits: Gucci)

Decisamente retrò, la clutch di Gucci ha la chiusura di una volta e una catena vintage, motivo per cui siamo pazzamente innamorate di lei. #Nostalgic

(Credits: Maison Margiela)

Diventata ormai iconica, la pouch di Maison Margiela sembra un vero cuscino. #GlamSlam

(Credits: Mango)

Morbida e capiente, anche la pouch di di Mango sembra un cuscino e rende perfettamente l'idea del concetto di pouch. A un prezzo "amico" di 15,99. #PiuminoBag

(Credits: Valentino)

La clutch in rosa antico di Valentino è goffrata con mini studs, una combinazione tra stile romantico e rock. #MiniStudPouch

(Credits: YSL)

La letter clutch di Saint Laurent è in pelle e tessuto, un mix Safari perfetto per l'estate. #Canvas

(Credits: Tory Burch)

Tory Burch ha realizzato una bellissima clutch in nappa bianca con finiture oro. #Cleo

(Credits: Khaite)

Khaite, il brand che sta facendo impazzire le celeb, propone una maxi clutch in camoscio color tabacco. Super chic. #Suede

(Credits: Miu Miu)

La clutch nera di Miu Miu, che ha sfilato in passerella SS21, ha un sapore volutamente retrò che ci ricorda le borse di una volta. #RetròMatellassé