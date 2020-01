View this post on Instagram

Belted up 🍪|| @polene_paris || #visualàporter #caramel #parisstyle #poleneparis #lavieparisienne #theparisguru #frenchvibes #minimalstreetstyle #howtobeparisian #lestyleàlafrançaise #parisvibes #neutralstyle #styledujour #neutrals #lookinspiration #parisianchic #minimalisticstyle #beparisian #parisienne #streetstyleinspo #beltbag #beltedup #shadesofme